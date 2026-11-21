أمام تسارع أدوات الذكاء الاصطناعي وتقلّص حجم الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، لم تعد كوريا الجنوبية تكتفي برصد المخالفات أو التلويح بمكافآت للمبلغين تصل إلى 75 ألف دولار، بل تتحرك في عدة مسارات متوازية لردع الغش الرقمي بعد تسجيل 111 مخالفة مرتبطة بالأجهزة الإلكترونية خلال امتحان القبول الجامعي الوطني، رغم الانتشار الأمني الواسع بين أكثر من 550 ألف ممتحن.

وتبرز في مقدمة هذه المواجهة تشديد العقوبات بشكل جذري، إذ تدرس الحكومة رفع مدة الحرمان من دخول امتحان القبول الجامعي للمثبت تورطهم في الغش بالذكاء الاصطناعي إلى 10 سنوات بدلاً من سنة واحدة، إلى جانب تقديم بلاغات جنائية في حالات الغش الجسيم وإسقاط القبول الجامعي عن المخالفين حتى بعد التحاقهم بالجامعة، مع السعي للتنسيق مع شركات التكنولوجيا العالمية لتفحص السجلات الرقمية وكشف التجاوزات التي قد تفلت من أعين المراقبين أثناء الاختبار.

وتكشف الوقائع الميدانية عن أساليب متطورة استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق، إذ تدرس الشرطة إصدار مذكرة توقيف بحق ممتحن يبلغ من العمر 20 عاماً ضُبط مرتدياً نظارة ذكية في امتحان الرياضيات بمدينة تشونان للتحقق من تلقيه مساعدة خارج القاعة، بالتوازي مع ضبط ممتحن آخر في إقليم غيونغي يستخدم كاميرا دقيقة وسماعات لاسلكية، وذلك وسط تحقيقات حول شبهة عرقلة المهام الرسمية بوسائل احتيالية.

ولم يقتصر الاستنفار على الملاحقة، بل شمل إجراءات وقائية ورقابية شملت الاستعانة بنحو 8400 مراقب وعنصر إضافي، وتفتيش النظارات، ووضع ملصقات على أزرار الملابس لتعطيل الكاميرات الخفية، فضلاً عن إرسال 3 تنبيهات طوارئ صوتية إلى الهواتف المحمولة في عموم البلاد حتى على الأجهزة الصامتة، وهي خطوة قادت إلى اكتشاف 54 مخالفة، مقابل رصد 52 مخالفة بوسائل أخرى وضبط 5 ممتحنين يستخدمون أجهزة ذكية فعلياً، مع اعتبار حيازة أي جهاز محظور دون تسليمه مخالفة بحد ذاتها حتى دون استخدامه في نقل الإجابات.

وتتعاظم حساسية هذه الإجراءات بعد واقعة لافتة أقرّ فيها أحد المتفوقين في امتحان التأهيل لمهنة المحاسبة الضريبية بالاعتماد على كاميرا مخفية والذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على الإجابات، وتكرار الأسلوب ذاته في امتحان مهني آخر، وهو ما أظهر قدرة النماذج الذكية على قراءة الصور والنصوص وحل المسائل المعقدة بسرعة دون الحاجة إلى شريك بشري، وسط صعوبة متزايدة في التمييز بين الأغراض اليومية والأجهزة المزودة بكاميرات وإمكانات اتصال.

ولا تقف المواجهة عند حدود ضبط القاعات وتغليظ الجزاءات، بل تمتد إلى إعادة التفكير في جوهر التقييم، إذ دعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى مراجعة شاملة لنظام الاختبارات التعليمية والمهنية وإجراءات التوظيف معتبراً أن الغش بالذكاء الاصطناعي يقوض العدالة والثقة في المجتمع، ما يفتح الباب أمام اعتماد أكبر للاختبارات الشفهية والتطبيقات العملية وقدرة الممتحن على شرح إجابته، لا مجرد الوصول إلى إجابة صحيحة ظاهرياً.