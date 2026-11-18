كشفت دراسة علمية حديثة أن جزءاً من الحمض النووي ورثه الإنسان المعاصر عن إنسان نياندرتال قبل آلاف السنين، لا يزال يرتبط باختلافات في بنية الدماغ، فضلاً عن انخفاض طفيف في احتمالات الإصابة بمرض الفصام، دون أن يكون له تأثير ملحوظ على الذكاء أو التحصيل العلمي.

وحدد الباحثان هوغو زيبرغ وسفانتي بابو متغيراً جينياً يتمثل في حذف 4 أحرف من تسلسل الحمض النووي (DNA) على الكروموسوم 14، بالقرب من جين يُعرف باسم «DAAM1»، الذي يؤدي دوراً في نمو الدماغ.

وبحسب ما أورده موقع «ساينس أليرت»، أظهر تحليل الجينومات القديمة وجود هذا المتغير لدى جميع أفراد نياندرتال الخمسة الذين شملتهم الدراسة، مقابل غيابه لدى إنسان دينيسوفا والمجموعات السكانية التي دُرست في أفريقيا جنوب الصحراء، ما يدعم فرضية انتقاله إلى أسلاف البشر المعاصرين نتيجة التزاوج مع نياندرتال بعد الهجرة من أفريقيا.

وأوضحت النتائج أن الأشخاص الذين يحملون هذا المتغير لديهم حجم أصغر قليلاً للفص القذالي، الواقع في مؤخرة الدماغ والمسؤول عن معالجة المعلومات البصرية، بفارق يبلغ نحو 0.85 سنتيمتر مكعب لكل نسخة من المتغير الجيني.

وكشف تحليل بيانات وراثية مرتبطة بالاضطرابات النفسية أن حمل نسخة واحدة من المتغير يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بالفصام بنحو 5%، فيما يصل الانخفاض إلى قرابة 10% لدى حاملي نسختين.

ومع ذلك، لم يتمكن الباحثون من تحديد ما إذا كان هذا الارتباط يعود مباشرة إلى الاختلاف في حجم الفص القذالي، أم إلى آليات بيولوجية أخرى مرتبطة بالجين المجاور.

ولم ترصد الدراسة ارتباطاً جوهرياً بين المتغير الجيني ومستويات الذكاء العام أو التحصيل الدراسي، ما يشير إلى أن الاختلاف في حجم منطقة معينة من الدماغ لا يعني بالضرورة اختلافاً في القدرات المعرفية.

وأكدت النتائج أن بعض الموروثات الجينية القديمة لا تزال ترتبط بخصائص بيولوجية لدى الإنسان المعاصر، مع ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لفهم آليات تأثيرها في الدماغ والصحة النفسية.