تسبّب تحديث برمجي، بحسب تقارير إعلامية أمريكية، في تعطّل شبكة اتصالات شديدة السرية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، اليوم (الثلاثاء)، ما أدى إلى اضطراب تبادل المعلومات المصنفة بين موظفي الوكالة، ودفعها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع المشكلة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصدر مطلع أن الشبكة المعروفة باسم «NSA Net» خضعت لتحديث برمجي لمعالجة بعض المشكلات التقنية، ما أدى إلى توقفها مؤقتًا، دون وجود أدلة تشير إلى تعرضها لهجوم إلكتروني.



إجراءات استثنائية للموظفين

وأفادت شبكة «سي إن إن»، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الوكالة اتخذت إجراءات لتنظيم حضور الموظفين إلى مقرها في ولاية ماريلاند على فترات متباعدة، بالتزامن مع جهود الفرق التقنية للتعامل مع الاضطراب وتحديد نطاق تأثيره.

وتُستخدم الشبكة المتضررة في تبادل المعلومات السرية والاتصالات الداخلية بين موظفي الوكالة، التي تُعد من أبرز المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية المعنية بجمع المعلومات وحماية الاتصالات المرتبطة بالأمن القومي.



لا مؤشرات على هجوم إلكتروني

وأكدت مصادر مطلعة عدم وجود أدلة على أن العطل ناجم عن هجوم إلكتروني، فيما أشارت تقارير إلى أن الوكالة تمتلك وسائل اتصال بديلة تتيح استمرار نقل المعلومات الاستخباراتية العاجلة.

ولم يتضح حتى الآن الموعد الدقيق لاستعادة جميع وظائف الشبكة، في ظل عدم صدور بيان رسمي مفصل يحدد حجم العطل أو تأثيره على العمليات الداخلية للوكالة.