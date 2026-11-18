كشفت صحيفة «بوليتيكو» أن أوغندا تجري محادثات مع دول أوروبية لاستضافة مركز للمهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم، في خطوة تعكس تشدد سياسة الهجرة الأوروبية.

وقال فينسنت باغييري وايسوا، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، للصحيفة إن بلاده مهتمة باستضافة مركز من هذا النوع، مشيراً إلى أن محادثات سابقة جرت مع هولندا، لكنها لم تحقق تقدماً يذكر.

ووصف المسؤول الأوغندي مستوى المفاوضات بأنه لا يزال أولياً للغاية، قائلاً إنها «في مرحلة احتساء فنجان قهوة»، كما امتنع عن الكشف عن الدول الأوروبية الأخرى التي تجري بلاده اتصالات معها بشأن المشروع.

وحدد باغييري ثلاثة شروط لاستضافة المركز، موضحاً أنه سيقتصر على الأشخاص من أصول إفريقية، وألا يكون لديهم سجل جنائي، وألا يشمل قُصّراً غير مصحوبين بذويهم.

وأضاف أن التصور المطروح يتحدث عن عدد لا يتجاوز 50 شخصاً، على أن يقيموا في منشآت مفتوحة لا تشبه السجون أو مراكز الاحتجاز، مع إتاحة الفرصة أمامهم للاندماج في المجتمعات المحلية وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، بحسب ما نقلته «بوليتيكو».

ويأتي الكشف عن المحادثات الأوغندية بعد إعلان خمس دول أوروبية، هي النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا، التوجه نحو إنشاء مركز لترحيل المهاجرين في رواندا، تمهيداً لبدء نقل أشخاص رُفضت طلبات لجوئهم واستنفدوا سبل الطعن القانونية إلى هناك خلال عام 2027.

ويستهدف المشروع، وفق التفاصيل المعلنة، المهاجرين البالغين الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة، لكن تعذر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. ومن المقرر أن يوفر المركز إقامة مفتوحة وبرامج للتأهيل وتعلم اللغة، مع إتاحة إمكانية الاندماج في المجتمع الرواندي أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.

ولا يمثل التوجه نحو أوغندا تحولاً منفصلاً عن هذه المبادرة، بل يأتي في إطار مساعٍ أوروبية أوسع لتوسيع التعاون مع دول خارج الاتحاد في ملف إعادة المهاجرين، خصوصاً مع تصاعد الضغوط السياسية الداخلية في عدد من الدول الأوروبية لتشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية وتسريع تنفيذ قرارات الترحيل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر قواعد جديدة لإعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة على أراضيه، تتيح للدول الأعضاء إنشاء ما يُعرف بـ«مراكز العودة» في دول خارج التكتل، بموجب اتفاقات مع الدول المستضيفة.

وصوّت البرلمان الأوروبي في يونيو 2026 لصالح التعديلات التشريعية المتعلقة بنظام إعادة المهاجرين، قبل أن يمنح مجلس الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية في أكتوبر من العام نفسه، بما يفتح المجال أمام الدول الأعضاء لإبرام ترتيبات مع دول ثالثة لاستضافة هذه المراكز.

