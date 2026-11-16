دفعت الأحوال الجوية السيئة وانخفاض مستوى الرؤية في مطار القاهرة الدولي إلى تحويل مسار عدد من الرحلات القادمة من الخارج للهبوط في مطار شرم الشيخ، وسط تأخر إقلاع رحلات أخرى عن مواعيدها المقررة.

وأعلنت شركة مصر للطيران، في بيان، أن القرار اتُخذ لحين تحسن الأحوال الجوية وعودة مستوى الرؤية إلى معدلاتها الطبيعية، مؤكدة أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات تأتي على رأس أولوياتها، وأن تحويل مسار الرحلات جاء في إطار الالتزام بمعايير السلامة والأمان في التشغيل.

وأضافت الشركة أنها تتابع تطورات الموقف من خلال مركز العمليات المتكامل (IOCC)، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في مطار القاهرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الرحلات المحوّلة إلى وجهاتها النهائية فور تحسن الظروف الجوية.

ولم تحدد مصر للطيران عدد الرحلات التي جرى تحويل مسارها أو المتأثرة بتأخر الإقلاع، كما لم توضح مدة التأثير المتوقع على جدول التشغيل، مشيرة إلى استمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة.

وتُعد محدودية الرؤية من العوامل الجوية المؤثرة في عمليات الإقلاع والهبوط، إذ ترتبط إجراءات تشغيل الطائرات بمدى وضوح الرؤية ومدى توافر التجهيزات والإجراءات الملاحية المعتمدة، فضلاً عن نوع الطائرة وكفاءة أنظمة الهبوط والظروف التشغيلية في المطار.

وفي مثل هذه الحالات، قد تقرر شركات الطيران أو سلطات المراقبة الجوية تأجيل بعض الرحلات أو تحويل الطائرات إلى مطارات بديلة، تفادياً للمخاطر المرتبطة بالهبوط في ظروف لا تتوافق مع الحدود التشغيلية الآمنة. ويُعد مطار شرم الشيخ الدولي أحد المطارات المصرية التي يمكن استخدامها لاستقبال الرحلات المحوّلة بحسب ظروف التشغيل والتنسيق المتاح.

واعتذرت مصر للطيران لعملائها عن التأخيرات الناتجة عن الظروف الجوية الخارجة عن إرادتها، داعية المسافرين إلى متابعة مستجدات رحلاتهم والتواصل مع مركز خدمة اتصالات الشركة على الرقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.