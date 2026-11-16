كشف أمين يونس، أحد أقارب الطفلين أحمد أيمن الشامي وروضة أيمن الشامي، تفاصيل اللحظات الأولى لاندلاع الحريق الذي أودى بحياتهما داخل شقتهما بمحافظة المنوفية المصرية، ومحاولات إنقاذهما، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، موضحاً أن النيران بدأت من مقبس كهربائي خلف باب الشقة، قبل أن تمتد إلى أثاث الصالة.

صرخات تكشف الكارثة

وقال يونس إن الأسرة فوجئت بسماع صرخات استغاثة أثناء قراءتهم القرآن الكريم، وعندما توجهوا إلى الشقة فوجئوا بتصاعد ألسنة اللهب والدخان، ما حال دون وصولهم إلى الطفلين في البداية، رغم أن المسافة بينهم وبين الطفل أحمد لم تكن تتجاوز خطوات قليلة.

وأضاف أنهم تمكنوا بعد محاولات من إخراج أحمد من داخل الشقة، قبل أن يعثروا على شقيقته روضة داخل نيش الصالة وقد فارقت الحياة، مشيراً إلى أن النيران امتدت إلى ركنة موجودة بالصالة، واقتصر الحريق عليها دون أن يصل إلى المطبخ أو غرف النوم.

مقبس كهربائي خلف باب الشقة

وأوضح قريب الطفلين أنهم لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان الحريق قد اندلع بسبب شاحن هاتف محمول أو مشترك كهربائي، لافتاً إلى أن النيران كانت تتصاعد من ناحية المقبس الكهربائي الموجود خلف باب الشقة.

وأشار يونس إلى أن أحمد كان يبلغ من العمر عامين ونصف العام، فيما كانت شقيقته روضة تبلغ 5 سنوات، موضحاً أن والدتهما كانت خارج المنزل لقضاء أحد احتياجاتها، بينما كان والدهما يعمل خارج المنزل وقت اندلاع الحريق.

وكانت قرية طوخ دلكة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية قد شهدت، الخميس الماضي، اندلاع حريق داخل منزل الأسرة، أسفر عن إصابة الطفلين بحروق بالغة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن تفارق روضة الحياة متأثرة بإصابتها، ويلحق بها شقيقها أحمد لاحقاً.

مخاطر الشواحن والتوصيلات الكهربائية

وأعادت المأساة تسليط الضوء على مخاطر التوصيلات والأجهزة الكهربائية المنزلية، خصوصاً شواحن الهواتف المحمولة، التي قد تتحول إلى مصدر خطر عند تلفها أو استخدامها بصورة غير آمنة.

وتشمل أبرز علامات الخطر ارتفاع حرارة الشاحن بصورة غير طبيعية، أو ظهور آثار احتراق وتغير لون القابس، أو سماع أصوات طقطقة وأزيز، أو ملاحظة شرر كهربائي أو انبعاث دخان ورائحة احتراق.

وتتضمن إجراءات الوقاية تجنب استخدام الشواحن مجهولة المصدر، واستبدال الأسلاك التالفة، وعدم تحميل المقبس الواحد بأجهزة كهربائية متعددة، وفصل الشواحن عن مصادر الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها، فضلاً عن عدم وضع الهواتف أثناء الشحن فوق الأسرة أو الأرائك أو أسفل الوسائد.