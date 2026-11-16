لم يكن المنزل الذي يفترض أن يكون ملاذاً آمناً لطفلين صغيرين، بعيداً عن أعين العالم، سوى مسرح لواقعة مأساوية هزت منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، بعدما تحولت خلافات أسرية، وفقاً للتحريات الأولية، إلى جريمة دامية انتهت بوفاة طفلين يبلغان من العمر 7 و9 سنوات، وسط اتهامات موجهة إلى والدهما بالتعدي عليهما حتى الموت.

وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة القبض على والد الطفلين، البالغ من العمر 40 عاماً، والذي يعمل مدرباً بإحدى صالات الألعاب الرياضية ومذيعاً بإحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة، لاتهامه بالتسبب في وفاتهما داخل مسكن الأسرة بمنطقة الطالبية، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة والوقوف على دوافعها.

خلافات أسرية واتهامات بالسرقة وراء الجريمة

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بخلاف بين الأب وطفليه، بعدما اتهمهما بالاستيلاء على أمواله، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي عنيف عليهما داخل المنزل.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المتهم اعتدى على الطفلين بالضرب، ورطم رأسيهما بالحائط، ما أسفر عن إصابتهما ووفاتهما، فيما تتواصل التحقيقات للتأكد من تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية.

كما استمع رجال المباحث إلى أقوال عدد من شهود العيان والجيران، بعدما ترددت معلومات عن سماع أصوات استغاثة وصرخات من داخل المنزل، فضلاً عن روايات بشأن تعرض الطفلين للاعتداء المتكرر.

بلاغ للمستشفى وتحريات تكشف ملابسات الوفاة

وبحسب المعلومات الواردة بشأن الواقعة، تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بوفاة أحد الطفلين داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بعدما أبلغ والده عن تعرضه لحادثة سير استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل نحو عشرة أيام.

إلا أن الفحص الأمني والتحريات أثارا الشكوك حول صحة رواية الأب، مع ظهور شبهة جنائية تحيط بملابسات الوفاة، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى تكثيف التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة إجراءاتها، وانتقلت إلى المستشفى لمناظرة الجثمان، حيث تبين وجود إصابات متفرقة بمنطقة الرأس والأذن، كما جرى الحصول على تسجيل مرئي يوثق وصول الطفل إلى المستشفى برفقة شخصين وسيدة، إلى جانب صورة من ملفه الطبي.

وامتدت التحقيقات إلى مسكن الأسرة، حيث أجرت الجهات المختصة المعاينة اللازمة، واستمعت إلى أقوال عدد من السكان والشهود الذين توافرت لديهم معلومات بشأن الواقعة، في محاولة لتكوين صورة كاملة عن الأحداث التي سبقت وفاة الطفلين.

قناة «الحدث اليوم» تنهي التعامل مع المتهم

وفي أول رد فعل إعلامي على الواقعة، أعلنت إدارة قناة «الحدث اليوم» إنهاء علاقة العمل مع الشخص المعني نهائياً، ووقف التعامل معه داخل القناة، عقب تداول الاتهامات المرتبطة بوفاة الطفلين.

وقالت القناة، في بيان رسمي، إنها تلقت نبأ الواقعة ببالغ الحزن والأسى، معربة عن صدمتها إزاء ما أثير بشأن تعرض أحد الأطفال للاعتداء على يد والده.

وأكدت الإدارة رفضها المطلق لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، مشددة على أن حياة الأبرياء وسلامتهم تمثل أولوية لا تقبل التهاون أو التبرير.

وأوضحت أن قرار إنهاء التعامل جاء انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية، ورفضها الارتباط بأي ممارسات تتعارض مع قيم حماية الإنسان وحقوق الطفل.

واختتمت القناة بيانها بالتأكيد على احترامها الكامل لجهات التحقيق والقضاء في كشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، داعية بالرحمة للطفل والصبر والسلوان لأسرته.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف التفاصيل الكاملة للجريمة، وتحديد ملابسات وفاة الطفلين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.