كشفت دراسة حديثة أن مكملات (أوميغا 3) قد تسهم في خفض ضغط الدم وتقليل مؤشرات الالتهاب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، في نتائج وصفها الباحثون بالمشجعة، مع التأكيد على الحاجة إلى دراسات إضافية لتأكيد الفوائد على نطاق أوسع.

وشملت الدراسة رجالاً ونساءً تتراوح أعمارهم بين 21 و70 عاماً، وكان المشاركون يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول. وتلقى أفراد العينة جرعتين يومياً من مكمل (أوميغا 3) عالي النقاء بواقع 1000 ملليغرام لكل جرعة.

وأظهرت النتائج انخفاض ضغط الدم الانقباضي خلال ساعات النهار بمعدل 6.5 ملم زئبق، فيما تراجع ليلاً بنحو 5.5 ملم زئبق بعد ثلاثة أشهر من الاستخدام المنتظم، وهي نتائج اعتبرها الباحثون لافتة قياساً ببعض التأثيرات المسجلة لعلاجات أخرى تستهدف صحة القلب والأوعية الدموية. ورغم هذا التحسن، لم يرصد الباحثون أي تأثير ملموس للمكملات على مستويات الكوليسترول لدى المشاركين، ما يشير إلى أن الفائدة المحتملة قد تتركز بصورة أكبر على ضغط الدم والعمليات الالتهابية.

ويُعد (أوميغا 3) من الدهون الصحية الأساسية التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، ويشمل ثلاثة أنواع رئيسية هي EPA وDHA وALA. ويوجد النوعان الأولان بكثرة في الأسماك الدهنية والطحالب، بينما يتوافر النوع الثالث في مصادر نباتية مثل بذور الكتان والشيا والجوز.

وكانت أبحاث سابقة قد ربطت بين (أوميغا 3) وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يعتقد العلماء أنه يساعد على إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، ما ينعكس إيجاباً على مستويات ضغط الدم.

ويشير متخصصون إلى أن الحصول على الاحتياجات اليومية من (أوميغا 3) يمكن تحقيقه عبر اتباع نظام غذائي غني بالأسماك الدهنية، فيما قد تكون المكملات خياراً مناسباً للأشخاص الذين لا يتناولون هذه المصادر بانتظام أو يتبعون أنظمة غذائية نباتية. كما يلفت الخبراء إلى أن (أوميغا 3) قد تكتسب أهمية إضافية لدى النساء خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وبعده، نظراً لدورها المحتمل في دعم صحة القلب وخفض الدهون الثلاثية، وهي عوامل تزداد أهميتها مع التغيرات الهرمونية المرتبطة بهذه المرحلة.

وفي المقابل، حذر الباحثون من الاعتقاد بأن الجرعات الأعلى تعني فوائد أكبر، إذ أشارت بعض الدراسات السابقة إلى احتمال ارتباط الجرعات المرتفعة من أوميغا 3 بزيادة خطر اضطرابات نظم القلب لدى بعض الأشخاص، فضلاً عن إمكانية تفاعلها مع بعض الأدوية.

وشدد الباحثون على أن مكملات (أوميغا 3) لا تُعد بديلاً عن الأدوية الموصوفة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو عن استشارة الطبيب، مؤكدين أن تحديد الجرعة المناسبة يعتمد على الحالة الصحية والنظام الغذائي لكل شخص، فيما لا تزال هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم فوائدها ومخاطرها على المدى الطويل.