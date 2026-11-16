ببراعة لافتة، نجحت طفلة تركية كفيفة في لفت الأنظار بعزفها المتزامن على بيانوين في وقت واحد، مقدمةً مشهداً موسيقياً استثنائياً أظهر قدرة نادرة على التنقل بين المفاتيح وصناعة تناغمات معقدة رغم فقدانها البصر منذ الولادة.

وتعود الموهبة المذهلة إلى عازفة البيانو والملحنة الشابة إيبك نيسا غوكر، البالغة من العمر 12 عاماً، والمتحدرة من منطقة كاش التابعة لولاية أنطاليا التركية، التي تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى حديث المتابعين بعد انتشار مقاطع مصورة لعروضها الموسيقية على نطاق واسع. وظهرت غوكر في أحد أبرز المقاطع وهي تقف بين آلتي بيانو وتعزف على كل منهما بيد مختلفة في الوقت نفسه، محافظة على انسجام الألحان ودقة الإيقاع، في أداء أثار إعجاب الجمهور وأشاد بمهاراتها الاستثنائية. ومن أكثر المقاطع تداولاً، إعادة تقديمها أغنية (Dönence) للفنان التركي الراحل باريش مانجو، حيث وظفت البيانوين معاً بأسلوب موسيقي مختلف منح العمل طابعاً جديداً، ليسجل الفيديو ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبدأت علاقة الطفلة التركية بالموسيقى في سن الخامسة، قبل أن تتمكن خلال سنوات قليلة من أداء أعمال لمؤلفين عالميين بارزين؛ من بينهم فريدريك شوبان ولودفيغ فان بيتهوفن، الأمر الذي جعلها تحظى باهتمام متزايد داخل الأوساط الموسيقية. وتعتمد إيبك نيسا في التعلم والعزف على ذاكرتها السمعية وقدراتها الموسيقية الفائقة، إذ تمتلك ما يُعرف بـ«السمع المطلق»، وهي قدرة تمكّنها من تمييز النغمات واستعادتها بدقة عالية اعتماداً على الاستماع والحفظ، من دون الحاجة إلى قراءة النوتة الموسيقية التقليدية. ولا تقتصر موهبتها على عزف الأعمال الكلاسيكية أو إعادة تقديم الأغنيات الشهيرة، بل تمتد إلى تأليف مقطوعات خاصة بها وابتكار تناغمات موسيقية جديدة مستندة إلى حسها السمعي وقدرتها الفريدة على التقاط التفاصيل اللحنية.

وتقدم قصة إيبك نيسا غوكر مثالاً ملهماً على قدرة الموهبة والإصرار على تجاوز التحديات، إذ صنعت لنفسها مكاناً في عالم الموسيقى من خلال الإصغاء إلى الألحان والشعور بها، مؤكدة أن الإبداع لا يرتبط بما تراه العين بقدر ما يصنعه الشغف والإحساس.