أعاد سحب دراسة سريرية من مجلة «نيتشر ميديسن» فتح باب التساؤلات بشأن تأثير توقيت إعطاء العلاج المناعي في فرص بقاء مرضى السرطان على قيد الحياة، بعدما أشارت أبحاث سابقة إلى أن تلقي الجرعات في الصباح قد يرتبط بنتائج أفضل مقارنة بالمواعيد المتأخرة.

وبحسب دورية JCO Oncology Advances، تستند هذه الفرضية، المعروفة باسم «العلاج المناعي الزمني»، إلى أن نشاط الجهاز المناعي يتغير على مدار اليوم وفق الساعة البيولوجية للجسم. لكن الجدل العلمي عاد إلى الواجهة بعد سحب دراسة كانت تقدم نتائج واعدة، ما أعاد التأكيد على ضرورة التحقق من الأدلة قبل تغيير الممارسات الطبية.



كيف تؤثر الساعة البيولوجية في العلاج المناعي؟

وتتغير بعض وظائف الجهاز المناعي خلال اليوم، بما يشمل حركة الخلايا المناعية وقدرتها على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها. وتستهدف أدوية العلاج المناعي، المعروفة بمثبطات نقاط التفتيش المناعية، بروتينات مثل «PD-1» و«CTLA-4»، التي تستغلها الأورام للحد من نشاط الجهاز المناعي.

ومن هنا، يفترض الباحثون أن إعطاء العلاج في توقيت تكون فيه الاستجابة المناعية أكثر نشاطاً قد يحسن فعاليته، غير أن وجود اختلافات بيولوجية بين ساعات اليوم لا يثبت بالضرورة أن تغيير موعد الجرعة يؤدي إلى تحسن ملموس في فرص النجاة.



دراسة سابقة أشعلت الاهتمام بالجرعات الصباحية

وتزايد الاهتمام بالفكرة عام 2021، بعد دراسة رصدية شملت نحو 300 مريض مصاب بسرطان الجلد الميلانيني المتقدم، وأشارت إلى ارتباط تلقي نسبة أكبر من جرعات العلاج المناعي في وقت متأخر من اليوم بنتائج أقل إيجابية للبقاء على قيد الحياة.

ورغم أهمية النتائج، فإن طبيعة الدراسة الرصدية لا تسمح بإثبات أن توقيت العلاج كان السبب المباشر وراء اختلاف النتائج، إذ قد تتداخل عوامل أخرى، مثل الحالة الصحية للمريض وظروف تلقي العلاج، في تفسير الارتباط المسجل.

لماذا سحبت الدراسة السريرية؟

في مطلع عام 2026، نشرت مجلة «نيتشر ميديسن» نتائج تجربة سريرية عشوائية عرفت باسم «LungTIME-C01»، تناولت مرضى مصابين بسرطان الرئة غير صغير الخلايا في مراحل متقدمة، وقارنت بين إعطاء العلاج المناعي مع العلاج الكيميائي في وقت مبكر من اليوم أو في وقت متأخر.

وأفادت النتائج المنشورة آنذاك بأن متوسط البقاء دون تقدم المرض بلغ 11.3 شهراً لدى مجموعة العلاج المبكر، مقابل 5.7 أشهر لدى المجموعة الأخرى. كما بلغ متوسط البقاء الإجمالي 28 شهراً مقابل 16.8 شهراً.

لكن المجلة سحبت الدراسة في يونيو 2026، بعد إثارة مخاوف بشأن موثوقية البيانات وسلامة النتائج، وشملت الإشكالات المعلنة تغييرات جوهرية في تسجيل التجربة وتصميمها ونقاط النهاية ومعايير الأهلية، إلى جانب تساؤلات بشأن البيانات الإحصائية والاختلافات بين نسخ البروتوكول.

ولا يعني سحب الدراسة أن فرضية العلاج المناعي الزمني خاطئة بالضرورة، لكنه يزيل إحدى الدراسات العشوائية التي كان يعتقد أنها تقدم دعماً مهماً لها.



ماذا تكشف الأدلة المتاحة؟

وأظهر تحليل تلوي ومراجعة منهجية نشرا عام 2026، وشملا 29 دراسة و6129 مريضاً بأنواع مختلفة من السرطان، ارتباط إعطاء العلاج المناعي في وقت مبكر بتحسن البقاء الإجمالي والبقاء دون تقدم المرض.

لكن 27 دراسة من أصل 29 كانت رصدية، وصنفت غالبية الدراسات ضمن مستويات متوسطة أو مرتفعة من خطر التحيز، كما أن التجربة العشوائية الوحيدة في التحليل كانت الدراسة التي سحبت لاحقاً.

وتعني هذه المحددات أن النتائج لا تثبت أن الجرعات الصباحية تقلل خطر الوفاة لدى جميع المرضى، ولا تضمن تحقق الفائدة نفسها لدى مختلف أنواع السرطان.

ويشير الباحثون كذلك إلى أن الدراسات لم تعتمد تعريفاً موحداً للتوقيت المبكر والمتأخر؛ إذ اختلفت الحدود الزمنية المستخدمة، ما قد يؤثر في المقارنات والاستنتاجات الإحصائية.



هل يمكن أن تؤثر عوامل أخرى في النتائج؟

ويرتبط موعد العلاج في الممارسة اليومية بتوافر المواعيد، وظروف المريض وقدرته على التنقل، فضلاً عن تنظيم العمل داخل المراكز الطبية. وقد يحصل بعض المرضى الأكثر قدرة على الحركة أو الأكثر مرونة في مواعيدهم على جرعات صباحية بسهولة أكبر، في حين يواجه آخرون صعوبة في ذلك.

وتؤثر بعض هذه العوامل في الحالة الصحية وفرص البقاء، ما يجعل من الصعب فصل أثر توقيت العلاج عن بقية المتغيرات في الدراسات الرصدية.

كما يطرح طول المفعول الدوائي لمثبطات نقاط التفتيش المناعية تساؤلات إضافية؛ إذ يمكن أن تبقى هذه الأدوية في الدورة الدموية لأسابيع، ما يستدعي تفسيراً علمياً أدق لكيفية إحداث اختلاف في النتائج نتيجة تغيير موعد الجرعة بضع ساعات فقط.



ما الخطوة التالية؟

يرى الباحثون أن حسم المسألة يتطلب تجارب سريرية عشوائية مستقبلية، تحدد مواعيد العلاج مسبقاً، وتقلل احتمالات التحيز، مع تكرار النتائج في مراكز طبية ودول مختلفة.

وتهدف دراسات أخرى إلى اختبار تأثير توقيت العلاج المناعي لدى مرضى سرطان الرئة وسرطان المسالك البولية وأنواع مختارة من الأورام المتقدمة، لمعرفة ما إذا كانت الفائدة المحتملة تختلف بحسب نوع السرطان أو العلاج المستخدم.