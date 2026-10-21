غادر الرياض رئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة باتريك ميزوناف، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.