في واقعة مثيرة، تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية ومستلزمات الشؤون المالية من مقر الإدارة الصحية بحي شمال الجيزة، بعدما فوجئت مسؤولة بالإدارة باختفاء أجهزة تابلت وحاسوبٍ محمولٍ، إلى جانب وحدات تخزين وذاكراتٍ إلكترونيةٍ، فيما كشفت المعاينة عن وجود آثار كسر بأبواب داخلية وخزينة غرفة المحاسبة.



بلاغ بسرقة أجهزة إلكترونية من الإدارة الصحية بإمبابة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الجيزة إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ باكتشاف سرقة داخل مقر الإدارة الصحية بحي شمال الجيزة، بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث التقت مديرة الإدارة الصحية، التي أفادت باكتشاف اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية والمستلزمات من داخل مقر عملها، ما استدعى إجراء الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة.



اختفاء تسعة أجهزة تابلت ولابتوبين

وبالفحص، تبين اختفاء تسعة أجهزة تابلت وجهازي حاسوب محمول «لابتوب»، إضافة إلى قرصي تخزين صلب «هارد ديسك»، وذاكرتي تخزين «فلاشة» خاصتين بالشؤون المالية، فضلاً عن أربع فلاشات أخرى.

وتعمل الأجهزة الأمنية على حصر المسروقات والتحقق من تفاصيل الواقعة، في إطار جهود تحديد المسؤولين عن ارتكابها واستعادة الأجهزة المفقودة.



آثار كسر بأبواب المخزن وغرفة المحاسبة

وكشفت المعاينة الأولية عدم وجود آثار كسر بباب الإدارة الرئيسي، في حين تبين وجود آثار كسر بباب المخزن وباب غرفة المحاسبة، إلى جانب تعرض الخزينة الموجودة بالغرفة للكسر.

وأظهرت المعاينة خلو الخزينة من أي مبالغ مالية، فيما رجحت التحريات الأولية احتمال دخول مرتكب الواقعة إلى مقر الإدارة باستخدام مفتاحٍ مصطنعٍ، قبل التوجه إلى المخزن وغرفة المحاسبة والاستيلاء على الأجهزة والمستلزمات.

ولا تزال هذه الملابسات محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة، لحين التوصل إلى تفاصيل مؤكدة بشأن كيفية تنفيذ السرقة وهوية مرتكبيها.



تحركات أمنية لكشف ملابسات الواقعة

وتكثف مباحث إمبابة جهودها لإجراء التحريات اللازمة، وفحص ظروف الواقعة، وتحديد هوية المتهمين وضبطهم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات القانونية.