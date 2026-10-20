كشف الدكتور سمير سليمان، المصري المقيم في مدينة ليون الفرنسية، لـ«عكاظ»، عن تصاعد أعمال الشغب والتخريب في عدد من المدن الفرنسية، بالتزامن مع فرض حظر تجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، مشيراً إلى أن ما تشهده البلاد من أحداث غير مسبوقة يعكس حجم الاضطرابات التي تواجهها السلطات.

وقال سليمان إن الوضع في ليون يبدو أفضل مقارنة بباريس ومرسيليا، إلا أن المدينة شهدت أعمال تخريب ونهب طالت نحو 200 مكتب ومحل ومنشأة تجارية، إلى جانب إحراق مكتب السياحة في ساحة بيلكور وسط المدينة، وهو مبنى تاريخي يقصده السياح للاستفسار عن المعالم والخدمات السياحية.

مسروقات للبيع عبر الإنترنت

وأضاف أن أعمال النهب لم تقتصر على التخريب، بل امتدت إلى عرض المسروقات عبر الإنترنت للبيع، بما في ذلك منتجات وحقائب من علامات تجارية كبرى، واصفاً ما يحدث بأنه مشهد غير مألوف في فرنسا، ولم يشهد مثله طوال إقامته في ليون لأكثر من 35 عاماً.

وأشار إلى أن حجم التخريب واتساع نطاق الاضطرابات يثيران تساؤلات بشأن قدرة السلطات على احتواء الأحداث والسيطرة على تداعياتها، مؤكداً أن ما يجري يمثل تطوراً استثنائياً مقارنة بما اعتاده خلال عقود إقامته في البلاد.

مخاوف من اتساع الاضطرابات

ولفت سليمان إلى أن الإجراءات المعلنة لم تقتصر، بحسب ما أشار إليه، على حظر التجول، بل تضمنت أيضاً تنبيهات بشأن إجراءات طوارئ، في ظل استمرار التوترات وتزايد المخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات.

وتأتي هذه التطورات وسط تحديات أمنية تواجه المدن الفرنسية، فيما تبقى متابعة القرارات الرسمية الصادرة عن السلطات ضرورية لتحديد نطاق حظر التجول، والمدن المشمولة به، وطبيعة الإجراءات الاستثنائية المطبقة.

تصاعد التوترات في المدن الفرنسية

وتأتي هذه الأحداث في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات أمنية متزايدة مع اتساع أعمال الشغب والتخريب في عدد من المدن، وسط مخاوف من امتداد الاضطرابات وتأثيرها على الممتلكات العامة والخاصة والأنشطة التجارية. وتعيد مشاهد إحراق المنشآت ونهب المحال إلى الواجهة التساؤلات بشأن قدرة السلطات على احتواء التوترات وإعادة الاستقرار إلى الشوارع.

وفي ظل الإجراءات الأمنية المعلنة، يظل تحديد نطاق حظر التجول ومدته، إلى جانب التدابير الاستثنائية التي قد تتخذها السلطات، عاملاً أساسياً في تقييم تطورات المشهد خلال الفترة المقبلة.