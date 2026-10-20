سلّط باحثون في التغذية الضوء على 5 أطعمة قد تساعد في دعم التركيز والذاكرة واسترجاع المعلومات، خصوصًا خلال فترات المذاكرة والاختبارات، مؤكدين أن تأثير الغذاء يرتبط بنمط حياة متوازن يشمل النوم الكافي وتناول وجبات منتظمة.

وأوضحت الباحثتان ياسمين بروبست وأوليفيا ويلز، من جامعة ولونغونغ الأسترالية، أن الدماغ يحتاج إلى إمداد منتظم بالطاقة والعناصر الغذائية، وأن بعض الأطعمة ارتبطت في دراسات سابقة بمؤشرات أفضل للانتباه والذاكرة.



السلمون

يأتي السلمون في مقدمة الخيارات لاحتوائه على أحماض «أوميغا 3» الدهنية، التي ترتبط بصحة الدماغ ووظائف الجهاز العصبي.



السبانخ

وتعد الخضراوات الورقية مثل السبانخ مصدرًا لعدد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تدخل ضمن العناصر المهمة لدعم الوظائف الطبيعية للجسم والدماغ.



التوت الأزرق

ويحتوي التوت الأزرق على مركبات «البوليفينول»، فيما أظهرت دراسات محدودة ارتباط تناوله بتحسن بعض مؤشرات سرعة استرجاع المعلومات وردود الفعل.



الجوز

كما أشار الباحثون إلى الجوز باعتباره خيارًا مناسبًا كوجبة خفيفة، إذ ارتبط تناوله في بعض الدراسات بمؤشرات أفضل للانتباه لدى المراهقين.



البيض

ويحتوي البيض على مادة «الكولين»، وهي من العناصر التي تؤدي دورًا في عدد من العمليات المرتبطة بالذاكرة العاملة والتخطيط وحل المشكلات.



النوم والإفطار

وشدد الباحثون على أن الاعتماد على نوع واحد من الطعام لا يكفي لتحسين الأداء الذهني، مؤكدين أهمية الإفطار المنتظم، وعدم المذاكرة لفترات طويلة مع الشعور بالجوع، إلى جانب الحصول على قدر كافٍ من النوم.

كما حذروا من الاعتماد على مشروبات الطاقة والسهر كبديل عن الراحة، مشيرين إلى أن النوم يبقى عاملًا أساسيًا في تثبيت المعلومات واسترجاعها.