توفي أربعة أشخاص في هولندا جراء إصابتهم بفايروس غرب النيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفايروس في البلاد هذا العام إلى تسع حالات، فيما بلغ عدد الإصابات 56 حالة منذ تسجيل أول إصابة في أغسطس الماضي، للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا أن انتشار الفايروس بلغ على الأرجح ذروته، مع تراجع عدد الإصابات الجديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيما ينتقل الفايروس غالباً عن طريق لدغات البعوض.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع درجات الحرارة يوفر للبعوض مزيداً من الوقت والمساحة لنقل فايروس غرب النيل في أنحاء أوروبا، مشيرة إلى ارتفاع حالات الإصابة في اليونان وإيطاليا أيضاً.