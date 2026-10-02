كما أن الدول تتقي أخطاراً في هيئة جيوش تعبر الحدود، أحياناً يطل الخطر بشكل أكثر هدوءاً؛ حادثة غامضة، أو اتهام مفاجئ، أو تسريب في توقيت مريب، أو أزمة تبدو في ظاهرها كحدث معزول، لكنها تدفع الدولة خطوة إلى مكان لم تخطط للوقوف فيه.



وهكذا يمكن قراءة جانب من التاريخ السعودي، بصفتها دولة تقع في إقليم لم يعرف الاستقرار طويلاً، وتجاور ساحات حرب وانقلابات وثورات، وفي الوقت نفسه، تملك وزناً اقتصادياً وسياسياً يجعلها هدفاً دائماً للضغط ومحاولات الاستدراج.



منذ تأسيس المملكة، كان بناء الدولة موازياً لحواف العواصف. جاءت حرب الخليج الثانية، لتضعها في عين عاصفة أعادت رسم أمن المنطقة لعقود. وبعد سنوات، جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فتحولت المملكة إلى موضوع اتهام سياسي وإعلامي غير مبرر، رغم أن حقيقة مسؤولية التنظيم المنفذ للحادث ظلت مرتبطة بتنظيم القاعدة، وبدول سهلت نقل أعضائه، لا بالدولة السعودية. ثم جاء غزو العراق عام 2003، وما تلاه من صعود تنظيمات مسلحة وطائفية، ليخلق محيطاً أكثر اضطراباً حول المملكة. وفي العقد التالي، تناسلت الحروب في سوريا واليمن وليبيا، وتداخلت فيها قوى دولية وإقليمية وجماعات مسلحة. وفي كل مفترق طرق، كانت السعودية تجد نفسها أمام السؤال نفسه؛ كيف تحمي أمنها من دون أن تستدرج إلى حرب لا تنتهي؟



وفي التاريخ القريب أيضاً، ظهرت أزمات دبلوماسية واقتصادية يمكن النظر إليها باعتبارها اختبارات لقدرة المملكة على حماية مسارها التنموي. فالمشاريع الكبرى لا تعمل في فراغ. المشروع الاقتصادي يحتاج إلى الاستقرار السياسي، وسلاسل إمداد آمنة، واستثمارات، وسمعة دولية، وأمن إقليمي. وكلما كبر المشروع، اتسعت الدائرة التي يمكن أن يتأثر بها.



لهذا فإن الفخ الخارجي لا يعني بالضرورة مؤامرة مكتملة الأركان. أحياناً يكفي تضارب المصالح بين الدول، أو سوء تقدير، أو تحرك جماعة مسلحة، أو حادث أمني، حتى ينشأ مسار قد يضغط على الدولة، ويدفعها إلى رد فعل يخدم أطرافاً أخرى.



في السياسة الدولية، يقاس الذكاء بمدى براعة الدولة المستهدفة في تجنب الفخاخ. والمملكة اليوم أمام مرحلة مختلفة تشهد مشاريع اقتصادية واجتماعية واسعة، من «رؤية 2030» إلى تطوير السياحة والتقنية والصناعة والطاقة، وكلها تحتاج إلى بيئة صلبة لا تسمح للأزمات الطارئة بأن تتحول إلى مسارات دائمة.



منطقياً، لا يمكن نسب كل حادث إلى المؤامرة، ولا تحويل كل خصومة إلى تفسير تآمري. لكن واقعنا يقول إن الدول التي تعيش في منطقة مضطربة تحتاج إلى قراءة ما وراء الحدث، من دون أن ترى المؤامرة في كل ظل. ولذا في هذه المنطقة، حيث قد تبدأ الحكاية برصاصة وتنتهي ببيان في مجلس الأمن، تصبح الحكمة السياسية هي ألا تسمح المملكة لأحد بأن يختار لها المعركة، أو أن يجعل مشروع المستقبل رهينة لحدث، خاصة إذا تقاطعت حادثة جوية مع حسابات إقليمية معقدة، فالخطر قد يكون ما يراد له أن ينتج، أو المسار الذي يمكن أن يفتح بسببه، وليس الحادث الذي وقع.



عبر عقود من الأزمات، تعلمت المملكة أن الحوادث لا تقرأ منفردة، وأن الاتهام ليس دليلاً، وأن التحقيق لا ينبغي أن يكون رهينة للاستعجال. وهذه القاعدة تصبح أكثر أهمية كلما اتسعت مصالح الدولة وكبرت مشاريعها. ولذا، فإن حماية هذا المسار تعني حماية الوقت، والاستقرار، وصورة الدولة، وقدرتها على مواصلة الطريق. فالفخاخ الخارجية تنجح عندما تجعلك تتوقف عن السير، أو تغير اتجاهك المرسوم.