في عالم تتسارع فيه التحوّلات الاقتصادية وتشتد فيه المنافسة على استقطاب رؤوس الأموال، لم يعد امتلاك الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي المميّز وحدهما كافيين لجذب الاستثمارات العالمية، فقد أصبحت الشركات الكبرى وصناديق الاستثمار الدولية تنظر أولاً إلى البيئة السياسية للدولة، باعتبارها المؤشر الأكثر تأثيرًا في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، فكلما تمتعت الدولة بالاستقرار السياسي، ووضوح السياسات، واستقلال المؤسسات، زادت قدرتها على استقطاب المستثمرين، بينما يؤدي الاضطراب السياسي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع معدلات النمو.

يتمحور الاستثمار بطبيعته حول الثقة قبل أن يعتمد على الأرباح، فالمستثمر الذي يضخ مليارات الدولارات في مشروع يمتد لعشرات السنوات يحتاج إلى الاطمئنان بأن القوانين لن تتغيّر بصورة مفاجئة، وأن البيئة الأمنية مستقرة، وأن مؤسسات الدولة قادرة على حماية حقوقه وإنفاذ عقوده.

من المؤكد أن التجارب الاقتصادية حول العالم تؤكد هذه الحقيقة بوضوح، فالدول التي نجحت في بناء مؤسسات مستقرة، وتعزيز سيادة القانون، وتوفير بيئة آمنة للأعمال، استطاعت أن تتحوّل إلى مراكز اقتصادية عالمية، حتى وإن كانت تفتقر إلى الموارد الطبيعية، وفي المقابل تمتلك بعض الدول ثروات ضخمة وإمكانات اقتصادية واعدة، لكنها تعاني من اضطرابات سياسية أو صراعات داخلية، مما يجعل المستثمرين يترددون في دخول أسواقها من الأساس.

ولا يقتصر أثر الاستقرار السياسي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فحسب، بل يمتد ليشمل تشجيع المستثمر المحلي أيضًا، فصاحب رأس المال هو أول من يتأثر بحالة عدم اليقين، وإذا شعر بأن البيئة الداخلية غير مستقرة فقد يفضل توجيه استثماراته إلى الخارج، أما عندما تسود الثقة في السياسات العامة، فإن رأس المال المحلي يصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية، ويعمل جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات الأجنبية في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن أهم العوامل المرتبطة بالاستقرار السياسي وضوح الرؤية الاقتصادية للدولة، فالمستثمر لا يبحث فقط عن استقرار اللحظة الراهنة، بل يهتم بفهم السياسات الاقتصادية المستقبلية للدولة، ولذلك تحرص الدول الناجحة على إعلان إستراتيجياتها الاقتصادية والمالية طويلة المدى، وتحديد أولوياتها التنموية، وتوفير تشريعات حديثة تواكب متطلبات الأسواق العالمية، فهذه السياسات هي من تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط بثقة، وتقلل من المخاطر المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل.

كما أن الاستقرار السياسي يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول، وهو ما ينعكس مباشرة على انخفاض تكلفة التمويل وزيادة تدفق رؤوس الأموال، فالمؤسسات المالية الدولية تنظر إلى الاستقرار السياسي باعتباره ضمانة لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، واستمرار سياساتها الاقتصادية دون اضطرابات تؤثر في الأسواق، وتقدّم المملكة العربية السعودية نموذجًا بارزًا لكيفية توظيف الاستقرار السياسي في دعم التنمية الاقتصادية، فقد أسهمت بيئتها السياسية المستقرة -إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية- في تعزيز ثقة المستثمرين فيها وجذب استثمارات في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والسياحة والتقنية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، كما ساعدت المشاريع الوطنية الكبرى في تقديم صورة واضحة عن توجهات الاقتصاد السعودي، وهو ما عزّز مكانة المملكة كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

ولا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه البنية التشريعية في تعزيز أثر الاستقرار السياسي، فوجود قوانين واضحة وإجراءات تنظيمية شفافة، وأنظمة قضائية فعّالة، يمنح المستثمرين شعورًا بالأمان ويحد من النزاعات التجارية، فالاستقرار لا يعني غياب الأزمات المؤثرة على الاستثمار فقط، بل يعني أيضًا قدرة المؤسسات على التعامل معها بكفاءة في حال حدوثها، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون اضطرابات حادة.

ومن جهة أخرى تؤدي الاضطرابات السياسية إلى سلسلة من التداعيات الاقتصادية السلبية، لا تبدأ فحسب بانخفاض ثقة المستثمرين، بل قد تمتد لتراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو، كما تتضرر بشدة قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والنقل، عندها تصبح الدولة أقل قدرة على جذب الاستثمارات الجديدة أو الاحتفاظ بالمستثمرين الحاليين، ومن الملاحظ أن عالمنا اليوم يشهد منافسة شديدة بين الدول لاستقطاب رؤوس الأموال، ولم تعد الحوافز المالية وحدها كافية لتحقيق هذا الهدف، فالمستثمر يبحث عن بيئة مستقرة ومؤسسات قوية وقوانين واضحة ورؤية اقتصادية قابلة للاستدامة.

لا شك أن الاستقرار السياسي لم يعد مجرد هدف أمني أو سياسي، بل أصبح أحد أهم الأصول الاقتصادية للدول، فهو القاعدة التي تُبنى عليها الثقة، والمحرك الذي يدفع عجلة الاستثمار، والجسر الذي يربط بين الطموحات التنموية والواقع الاقتصادي، وكلما نجحت الدول في ترسيخ هذا الاستقرار، وتعزيز كفاءة مؤسساتها، وتطوير بيئتها التشريعية، ازدادت قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية وتحويلها إلى مشروعات تنموية تخلق فرص العمل، وتنقل المعرفة، وتحقق الازدهار للأجيال القادمة.