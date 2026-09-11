أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تقييد حركة الشحن المقدمة من جميع الوكلاء خلال الفترة من 9 إلى 25 سبتمبر 2026، على خلفية تكدس تشغيلي استدعى اتخاذ إجراءات مؤقتة لتنظيم عمليات المناولة والنقل.

وأفاد تعميم صادر عن قطاع الشحن وموجّه إلى شركات الطيران المتعاملة معه بأن الشحنات التي يسلّمها الوكلاء لن تُقبل في مبنى الشحن قبل 25 سبتمبر الجاري، على أن يبدأ التخطيط لنقلها بعد الانتهاء من معالجة التكدس القائم.

واستثنى التعميم الشحنات الخاصة وشحنات البريد السريع الخالصة، التي ستستمر عمليات معالجتها ونقلها للتصدير بصورة اعتيادية، إلى جانب مواصلة قبول شحنات «RFS» دون أي تغيير في الإجراءات المتبعة.