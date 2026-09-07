حذّرت دراسة حديثة صادرة عن معهد (ويستار) من دور غير متوقع للفركتوز (أحد أكثر السكريات انتشارًا في الأنظمة الغذائية الحديثة) في تعزيز انتشار شكل عدواني من سرطان المبيض؛ وذلك وفق ما ورد في مجلة Nature Aging.

وأظهرت النتائج أن الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي لا تدخل في حالة خمول كما كان يُعتقد، بل تبقى نشطة وتطلق جزيئات تعمل كإشارات تحفّز الخلايا المجاورة على التحول والانتشار داخل الجسم.

وبيّن الباحثون أن هذه هي المرة الأولى التي يُثبت فيها أن الجزيئات التي تفرزها الخلايا الناجية، وليس الخلايا نفسها، هي المحرك الأساسي لعملية الانتشار في نموذج ما قبل سريري. وقال آيدان كول، الباحث الرئيس في الدراسة: إن بعض الخلايا التي تنجو من العلاج لا تعود للانقسام لكنها تظل فعّالة بيولوجيًا، وتفرز إشارات قادرة على دفع الخلايا القريبة إلى سلوك أكثر عدوانية، مشيرًا إلى أن الفركتوز قد يكون أحد هذه الإشارات.

وتوصل الفريق إلى أن الخلايا الناجية تستخدم الفركتوز وتعيد توجيهه كإشارة تعزز قدرة الخلايا الأخرى على الغزو، وأن تناول كميات مرتفعة منه -خصوصًا عبر المشروبات المحلاة- قد يؤدي إلى التأثير ذاته حتى دون وجود علاج كيميائي. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في الولايات المتحدة، حيث يشكّل شراب الذرة عالي الفركتوز نسبة كبيرة من السعرات اليومية لدى بعض الأفراد، ما يثير تساؤلات حول تأثير النظام الغذائي في تطور الأورام.

وكشفت الدراسة أن الفركتوز يخفض مستويات الكوليسترول داخل الخلايا المجاورة، وهو عنصر أساسي للحفاظ على تماسك الخلايا. ومع انخفاضه، تصبح الخلايا أقل ترابطًا وأكثر قابلية للانفصال والانتشار. كما لاحظ الباحثون أن أدوية الستاتين، المستخدمة لخفض الكوليسترول، قد تؤثر في هذا المسار البيولوجي عبر تقليل تماسك الخلايا، مع التأكيد على عدم وجود توصية طبية بوقف استخدامها.

ويرى الفريق أن هذا المسار قد لا يقتصر على سرطان المبيض، بل قد يشمل سرطانات أخرى تنتشر داخل التجويف البطني مثل البنكرياس والقولون والكبد. ويخطط الباحثون لإجراء دراسات موسعة لفهم مدى ارتباط التغذية بانتشار الأورام، واستكشاف إمكانية تعميم النتائج على أنواع مختلفة من السرطان.



