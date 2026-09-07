خلف كواليس شكوى شائنة هزت مدينة معان الأردنية، ظنت امرأة أن طريق الثراء السريع يمر عبر تلفيق تهمة مساس بالشرف، فحرّكت قاصراً لرمي رجلين بتهمة الاعتداء الجنسي، لتتحول الحيلة الكيدية إلى دراما قضائية انتهت بانقلاب السحر على الساحر.

هذا المخطط ألقى بأحد الرجلين خلف الأسوار لثلاثة أشهر، قبل أن تتداعى الرواية المفبركة أمام أدلة المختبر الجنائي التي لم تعثر على أثر يثبت الجرم. وفي لحظة فارقة داخل أروقة المحكمة، انهارت الفتاة القاصر تحت أداء القسم، لتعترف بأن الشكوى برمتها كانت مجرد مسرحية ابتزاز مالية أدارت خيوطها المتهمة من الخلف.

ولهذا لم تتهاون محكمة بداية جزاء معان مع استغلال القاصر وتزييف الحقائق، فنسجت خيوط الإدانة بحق المرأة عن جناية التحريض على الافتراء، وأصدرت بحقها حكماً بالحبس سنتين مع الأشغال المؤقتة، لتدفع ثمن محاولتها جني المال عبر تدمير سمعة الأبرياء.