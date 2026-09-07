وجّه القضاء الكويتي ضربة رادعة لتجاوزات الخطابات الانتخابية غير المسؤولة، بعدما أصدرت محكمة التمييز حكماً باتاً يقضي بالحبس الفعلي لمدة سنة مع الشغل بحق النائب السابق بدر الداهوم، إثر إدانته بالتجاوز والتطاول على قضاة المحكمة الدستورية خلال إحدى الفعاليات النيابية.

وأطاح القرار الجديد بجميع التسهيلات التي منحها حكم «الجنايات» السابق، والذي كان يكتفي بوقف تنفيذ السجن مقابل كفالة مالية بقيمة 5000 دينار ومحو حسابه في منصة «إكس». وجاء حكم «التمييز» ليلغي هذه الشروط بالكامل، مؤكداً نفاذ عقوبة الحبس الفعلي دون أي خيار لإيقافها.