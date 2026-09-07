كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بجمهورية مصر العربية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام شخص بانتحال صفتها من خلال إنشاء حساب وهمي باسمها عبر أحد التطبيقات.



وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم الحساب في مراسلة عدد من الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عبر رقم هاتف محدد، مقابل أعمال منافية للآداب.



حساب وهمي



وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب الوهمي، وتبين أنه يعمل في مجال التسويق الإلكتروني، ومقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.



وضُبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على التطبيق المشار إليه، ومسجلاً عليه الحساب الوهمي. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بتحصله على صور السيدة وبياناتها من صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.