لم تتوقع قوة أمنية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية أن تتحول مهمة إخلاء عقاري روتينية إلى مواجهة بالنيران واللهب، إذ تفاجأ الضباط فور كسر باب إحدى الشقق برجل ستيني يقف في المنتصف ممسكاً بابتكار غريب اندلع منه جحيم لهب بطول أربعة أمتار ونصف.

كان المتهم دارون دن (61 عاماً) قد أعد العدة للشرطة قبل اقتحام المكان بلحظات، حيث شبك بضع عبوات بخاخ تحتوي على غاز البيوتان ومواد تنظيف سريعة الاشتعال بأسلاك مكشوفة و«ولاعة» يدوية. وما إن دخل عناصر الأمن، حتى رش المزيج وأشعله دفعة واحدة، مجبراً القوة الأمنية على التراجع سريعاً نحو الممر الخارجي دون أن يُصاب أحد من الضباط.

لم تتوقف الواقعة عند هذا الحد، بل اكتشفت الشرطة داخل الشقة جسماً مشبوهاً موصولاً ببطارية سيارة، ما استدعى إخلاء البناية بالكامل واستدعاء خبراء المتفجرات للتعامل مع الموقف. وانتهت العملية بنقل الرجل الستيني إلى المستشفى لتقييم حالته النفسية، تمهيداً لمحاكمته بتهم الاعتداء بسلاح قاتل وتصنيع مواد حارقة وعرقلة العدالة.