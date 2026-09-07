شهدت حديقة الحيوان في العاصمة صنعاء، السبت، حادثة مروعة بعدما هاجم أسد طفلًا صغيرًا والتهم يده وساعده، في واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة حوادث مشابهة أثارت غضبًا واسعًا خلال العام الماضي.

ووفق مصادر محلية، كان الطفل يقف قرب قفص الأسود قبل أن يُدخل يده عبر السياج المعدني في منطقة تفتقر إلى الحواجز الوقائية، ما أتاح للحيوان الانقضاض عليه وإصابته إصابة بالغة انتهت ببتر كامل ليده وساعده.

وتداول ناشطون مقطعًا مرئيًا يوثق لحظات الهلع التي عمّت المكان، ويظهر فيه الطفل وهو يصرخ في حالة صدمة: «أين يدي؟ أين يدي؟»، بينما يحاول الزوار إبعاده عن القفص وسط فوضى وارتباك شديدين.

وتعيد الحادثة إلى الواجهة سجلًا ثقيلًا من الاعتداءات داخل الحديقة؛ إذ سبق أن تعرض طفل في يونيو الماضي لعضة لبوة أدت إلى بتر يده، كما أصيبت طفلة أخرى في حادثة مشابهة انتهت ببتر يدها أيضًا، ما أثار تساؤلات حول غياب إجراءات السلامة واستمرار السماح للزوار بالاقتراب من الحيوانات المفترسة دون وجود حواجز كافية.

وتصاعدت المطالبات بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة إدارة الحديقة، وتشديد التدابير الوقائية لمنع تكرار هذه الحوادث، وسط مخاوف من تحول المكان إلى مصدر خطر على الأطفال بدلًا من كونه متنفسًا آمنًا للعائلات.



