في شباك فخ إلكتروني نُصب بإحكام، سقطت مذيعة شهيرة بإحدى القنوات الفضائية في مصر، ضحية لـ«حيلة شيطانية» كلفتها عشرات الآلاف من الجنيهات في غضون دقائق معدودة. بدأت القصة برابط غامض أرسله مجهولون عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وبدافع الفضول أو الطمأنينة المزيفة، ضغطت الإعلامية على الرابط، متبعةً خطوات بدت روتينية لتجد نفسها تسجل بياناتها الشخصية والبنكية الحساسة، دون أن تدري أنها تمنح القراصنة مفتاح خزنتها الخاصة.

لم يمر الكثير من الوقت حتى بدأ الكابوس الحقيقي؛ إذ توالت الإشعارات على هاتف المذيعة، ليس تفاعلاً من معجبيها، بل برسائل بنكية متلاحقة تفيد بسحب وتحويل مبالغ مالية متتالية من حسابها. وفي حالة من الصدمة والذهول، اكتشفت الضحية أن رصيدها ينزف، وأن هناك 69 ألف جنيه قد تبخرت وتم تحويلها دون علمها أو موافقتها، لتدرك فوراً أنها وقعت في مصيدة احتيال إلكتروني بالغة التعقيد.

أمام هذا الموقف العصيب، تحركت الإعلامية بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ فأجرت اتصالاً عاجلاً ببنكها لإيقاف البطاقة المصرفية وشل حركة القراصنة، ثم توجهت على الفور إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة، موجهةً اتهاماً صريحاً لشخصين مجهولين بالاستيلاء على أموالها. وتجري الآن الأجهزة الأمنية سباقاً مع الزمن، وتكثف جهودها التقنية لفحص البلاغ، وتتبع المسار الرقمي لعمليات السحب، وتحديد هوية الجناة لتقديمهم إلى العدالة، في واقعة تدق ناقوس الخطر مجدداً حول مخاطر الاختراق الرقمي التي لا تستثني أحداً.