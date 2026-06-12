رصدت شركة «ميتا» محاولة جديدة مرتبطة بشركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO Group، المطوّرة لبرنامج التجسّس الشهير «بيجاسوس»، لاستهداف مستخدمي تطبيق «واتساب» عبر حملة تصيّد إلكتروني، في تطوّر يعيد إشعال النزاع القانوني المستمر بين الطرفين منذ سنوات.

وأعلنت «ميتا» أنها تقدّمت بطلب إلى محكمة اتحادية أمريكية لإدانة الشركة بازدراء المحكمة، مؤكدة أن الأنشطة الأخيرة تمثل انتهاكاً مباشراً لأمر قضائي سابق يمنع NSO Group من استهداف منصة «واتساب» أو مستخدميها بأي شكل.

وتعود جذور القضية إلى 2019 عندما رفعت «ميتا» دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية، متهمةً إياها باستغلال ثغرات تقنية داخل التطبيق للتجسّس على صحفيين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين من خلال برنامج «بيجاسوس».

وبحسب «ميتا»، فإن الحملة الأخيرة اعتمدت على روابط خبيثة مشابهة لأساليب تصيّد إلكتروني نُسبت سابقاً إلى الشركة، واستهدفت نحو 10 مستخدمين، معظمهم في الأردن ولبنان.

وأكدت الشركة أنها لم ترصد حتى الآن أي مؤشرات على نجاح محاولات الاختراق أو تعرض الأجهزة المستهدفة للاختراق، مشيرة إلى أنها نشرت أسماء النطاقات الإلكترونية المرتبطة بالحملة لتمكين المستخدمين والجهات الأمنية من التحقق من أي محاولات استهداف محتملة.