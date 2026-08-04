رغم التعرض المستمر للتصفيف الحراري، والصبغات، وضغوط التصوير والسفر، لا تزال نجمات بوليوود يحافظن على شعر صحي ولامع. السر لا يكمن فقط في العلاجات الاحترافية داخل الصالونات، بل في المواظبة على استخدام زيوت الشعر الطبيعية، التي تُعد جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالشعر لدى العديد منهن.

ويأتي زيت جوز الهند في مقدمة الخيارات، إذ تعتمد عليه الممثلتان ديبيكا بادوكون وبريانكا شوبرا لتغذية الشعر وتقليل فقدان البروتين. وتضيف بريانكا أحيانًا زيت الأملا إلى زيت جوز الهند، لما يعرف عنه من خصائص مضادة للأكسدة تساعد في تقوية الشعر وتعزيز لمعانه.

أما كارينا كابور خان، فتفضل مزيجًا من زيوت الخروع، وجوز الهند، واللوز، والزيتون، بهدف ترطيب الشعر بعمق وتقليل التقصف، في حين تعتمد أنوشكا شارما على زيت الخروع، الذي يُستخدم تقليديًا لدعم كثافة الشعر وتقليل التكسر.

ويشير التقرير إلى أن بعض النجمات، مثل كاترينا كايف ومالايكا أرورا ومادوري ديكسيت، يستخدمن خلطات منزلية مستوحاة من الطب الهندي التقليدي (الأيورفيدا)، تضم مكونات مثل أوراق الكاري، والحلبة، والبصل، والأملا، حيث تُنقع هذه المكونات في زيت جوز الهند قبل استخدامه لتدليك فروة الرأس وتحفيز بصيلات الشعر.

وفي المقابل، تفضل عليا بهات استخدام زيت الأرغان، المعروف بقدرته على تقليل الهيشان، ومنح الشعر نعومة ولمعانًا، إضافة إلى توفير قدر من الحماية من أضرار التصفيف الحراري.