بعد مطاردة استمرت أشهرًا عبر الحدود، تمكنت الشرطة الإسبانية من إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين لدى السلطات السويدية، في عملية أمنية قرب مدينة برشلونة، أنهت تحركات رجل يُشتبه في تورطه بسلسلة من الجرائم العنيفة.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الاثنين، أن السلطات ألقت القبض على المشتبه به في بلدة سيتجيس الساحلية، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا من برشلونة، بعد عملية مراقبة استمرت عدة أيام.

وقالت الوزارة إن الرجل مطلوب لدى القضاء السويدي، ويواجه اتهامات بالضلوع في نحو 20 جريمة عنف، من بينها جرائم قتل، مشيرة إلى وجود شبهات حول دوره في تنظيم هجمات وتدريب شبان على تنفيذ عمليات اغتيال، إضافة إلى تزويدهم بالأسلحة.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات المشتركة بين السلطات الإسبانية والسويدية بدأت منذ يونيو 2025، قبل أن تقود المتابعة الأمنية إلى تحديد مكان وجوده والقبض عليه.

كما كشفت وزارة الداخلية الإسبانية أن المشتبه به تربطه صلات وثيقة بشخصية إجرامية سويدية معروفة بلقب «بابلو إسكوبار السويد»، وهو لقب مستوحى من اسم تاجر المخدرات الكولومبي الشهير الراحل بابلو إسكوبار.