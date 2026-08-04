يشهد عالم الموضة هذا الصيف تحولًا لافتًا في لوحة الألوان، بعدما برز الأزرق المائي (Pool Blue) كأحد أبرز الاتجاهات التي تبنتها النجمات وعارضات الأزياء، ليزيح تدريجيًا اللون الأصفر الزبدي الذي هيمن على إطلالات المواسم الماضية.

وجاءت الانطلاقة القوية لهذا اللون بعد ظهور عدد من النجمات بإطلالات اعتمدته في مناسبات مختلفة، من بينهن زوي سالدانا وكارلي كلوس، حيث نسقت كل منهما تنورة حريرية باللون الأزرق المائي بأسلوب يعكس الأناقة والبساطة في آن واحد، وهو ما لفت أنظار خبراء الموضة والمتابعين.

ويتميز الأزرق المائي بدرجته المنعشة المستوحاة من لون مياه المسابح والبحر، ما يجعله خيارًا مثاليًا لإطلالات الصيف. كما يمنح مظهرًا حيويًا يناسب الإطلالات النهارية والمسائية، ويمكن تنسيقه بسهولة مع الأبيض، والبيج، والرمادي الفاتح، وحتى الإكسسوارات الفضية أو الذهبية.

ولا يقتصر انتشار هذا اللون على إطلالات المشاهير، بل امتد إلى عروض الأزياء العالمية ومجموعات أبرز دور الأزياء، التي قدمت فساتين وبدلات وحقائب وإكسسوارات بهذه الدرجة اللونية، في إشارة إلى أنه سيكون من الألوان الأساسية أيضًا خلال الانتقال إلى موسم الخريف. كما سجلت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ارتفاعًا في الاهتمام بهذه الدرجة، مع انتشار محتوى يقدم أفكارًا لتنسيقها في الأزياء اليومية.