ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب الفلبين صباح (الإثنين) إلى 15 قتيلاً على الأقل، فيما أصيب 129 شخصاً بجروح متفاوتة، وفقاً لما أعلنته السلطات المحلية.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، المناطق الواقعة قبالة سواحل مدينة جنرال سانتوس في جزيرة مينداناو، أكبر جزر جنوب الفلبين، عند الساعة 7:37 صباحاً بالتوقيت المحلي (23:37 بتوقيت غرينتش).

وذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات، ما ساهم في زيادة تأثيرها على المناطق القريبة من مركز الزلزال.

وعقب الهزة القوية، أصدرت دول عدة في المنطقة، من بينها الفلبين وإندونيسيا واليابان، تحذيرات من احتمال وقوع أمواج تسونامي، قبل أن يتم رفع معظم هذه التحذيرات لاحقاً بعد تراجع مستوى الخطر.

وتسببت الكارثة الطبيعية في حالة من الذعر بين السكان، فيما تواصل فرق الإنقاذ والطوارئ عمليات البحث وتقييم الأضرار في المناطق المتضررة.

من جانبه، أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أن الحكومة تحركت بشكل فوري للتعامل مع تداعيات الزلزال، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات لجميع الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل.

ودعا الرئيس المواطنين، خصوصاً القاطنين في المناطق الساحلية والمنخفضة، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية والتوجه إلى المناطق المرتفعة كإجراء احترازي، في ظل استمرار مراقبة السواحل ورصد أي تطورات محتملة.

وتخشى السلطات من وقوع هزات ارتدادية خلال الساعات والأيام المقبلة، بينما تستمر عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات للمتضررين في المناطق المنكوبة.