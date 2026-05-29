واصلت الفنانة هيفاء وهبي حضورها على الساحة الغنائية بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان (شو المطلوب)، التي جاءت بإيقاع عصري وأجواء صيفية خفيفة، لتتصدّر قوائم الترند ومنصات التواصل الاجتماعي خلال ساعات من إطلاقها.

الأغنية الجديدة حملت طابعاً حيوياً يمزج بين الموسيقى الراقصة والإيقاعات الحديثة، فيما ظهرت هيفاء وهبي بإطلالة لافتة وكليب بصري اعتمد على الألوان الصيفية والمشاهد الحيوية؛ ما عزّز تفاعل الجمهور مع العمل وانتشاره بين المتابعين في مواقع التواصل.

ويأتي إطلاق (شو المطلوب) ضمن سلسلة من الأعمال الغنائية التي تراهن عليها هيفاء وهبي خلال الفترة الحالية، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها موسم الأغاني الصيفية عربياً، إذ تسعى العديد من الأسماء الفنية إلى تقديم أعمال تعتمد على الإيقاع السريع والطابع الشبابي لجذب جمهور المنصات الرقمية.