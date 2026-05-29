أثار قرار شركة DeepSeek بخفض أسعار نموذجها المتقدم (V4-Pro) اهتماماً واسعاً في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما حظي بتغطية متزامنة من عدة منصات تقنية عالمية؛ من بينها Engadget، في خطوة تعكس حساسية السوق تجاه عامل التكلفة.



ووفقاً للتقرير، فإن التخفيضات قد تؤثر في المعايير المرجعية لتسعير النماذج الكبيرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات والمطورين على معادلة «الكلفة مقابل الأداء» عند اختيار النماذج الأساسية لتطبيقاتهم.



وتشير التقديرات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي تجاوزت حاجز 60 مليار دولار عالمياً خلال 2025، فيما تمثّل تكاليف التشغيل والاستدلال أحد أكبر التحديات أمام الشركات المطورة للنماذج الضخمة.



ويرى محللون أن أي خفض كبير في أسعار النماذج المتقدمة قد ينعكس مباشرة على تكلفة التوليد النصي، المساعدات الذكية، واجهات البرمجة API وحلول الذكاء الاصطناعي للشركات، كما قد يدفع المنافسين إلى إعادة تقييم إستراتيجياتهم التسعيرية، سواء عبر خفض الأسعار أو تعزيز مزايا الأداء والاعتمادية والبنية السحابية.