لم تكن مجرد لحظة توتر عابرة فوق السحاب، بل كانت «انفجاراً» خلف كواليس الطائرة الرئاسية. كتاب فرنسي جديد يزيح الستار عن كواليس «صفعة فيتنام»، مؤكداً أن غضب السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد اكتشافها «رسائل غزل» على هاتف زوجها.

رسالة فجرت الأزمة

وفقاً لما كشفه الصحفي «فلوريان تارديف»، فإن بريجيت عثرت على مراسلات بين الرئيس الفرنسي والممثلة الشهيرة غلشيفته فراهاني، تضمنت جملة صادمة: «أجدك جذابة للغاية». هذه الكلمات كانت كفيلة بتحويل رحلة فيتنام إلى ساحة للمواجهة، حيث تشير الروايات إلى أن الأمور تطورت لـ«صفعة» تلقاها الرئيس الفرنسي من زوجته.

ويذهب الكتاب بعيداً ليؤكد أن العلاقة بين ماكرون والممثلة الفرنسية ذات الأصول الإيرانية لم تكن مجرد إعجاب عابر، بل تواصل امتد لأشهر بعيداً عن أعين الرقابة الزوجية. ورغم محاولات الإليزيه المتكررة لنفي الواقعة ووصف الصفعة بـ«المزاح الزوجي»، إلا أن التفاصيل الدقيقة التي أوردها الكتاب جعلت الشارع الفرنسي يتساءل: هل يعيش الإليزيه أزمة ثقة؟

وبينما يصر ماكرون على أن القصة «مضخمة إعلامياً»، لا تزال منصات التواصل الاجتماعي تغلي بالتكهنات. فالربط بين «الصفعة الشهيرة» وبين «الرسالة السرية» حوّل القصة من مجرد خلاف عائلي إلى قضية رأي عام، تضع صورة الثنائي الرئاسي على المحك أمام العالم.