كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية عن ارتباط مثير للقلق بين ارتفاع مستويات سكر الدم لدى الأم أثناء الحمل وزيادة مخاطر إصابة الأطفال لاحقاً بالسمنة وداء السكري، حتى في الحالات التي لا يُشخَّص فيها سكري الحمل بشكل رسمي.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل بيانات ما يقارب 10,900 حالة ولادة، فتبيّن أن النساء اللواتي سجلن ارتفاعاً في مستويات السكر خلال الفحوصات الأولية أكثر عرضة لإنجاب أطفال بوزن أعلى من المعدل الطبيعي عند الولادة.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع سكر الدم لدى الأم يرتبط بزيادة احتمالية إنجاب طفل أكبر من الحجم الطبيعي بنسبة تصل إلى 41%، وهو ما يُعد عاملاً مهماً في رفع مخاطر الإصابة لاحقاً بالسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي وداء السكري في مراحل لاحقة من الحياة.

وأشار الباحثون إلى أن تأثير ارتفاع سكر الدم أثناء الحمل لا يقتصر على مرحلة الولادة فقط، بل قد يمتد ليترك بصمات صحية طويلة المدى على الطفل، مؤكدين أهمية المتابعة الطبية الدقيقة خلال فترة الحمل والالتزام بنمط غذائي صحي للحد من هذه المخاطر.

وخلصت الدراسة إلى أن الكشف المبكر عن اضطرابات سكر الدم لدى الحوامل قد يلعب دوراً حاسماً في تقليل احتمالات المضاعفات الصحية المستقبلية لدى الأطفال.