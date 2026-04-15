كشفت دراسة علمية حديثة أن ملايين الأشخاص قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة في القلب في سن مبكرة أكثر مما كان يُعتقد سابقاً، إذ حدد الباحثون سن 17 عاماً كنقطة مفصلية يبدأ عندها تأثير الدهون الزائدة على صحة القلب.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من المملكة المتحدة وفنلندا، أن تراكم الدهون في الجسم، خصوصاً في منطقة البطن، يمكن أن يؤدي إلى تغيرات هيكلية في القلب، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب لاحقاً.

وقال المتخصص في علم الأوبئة السريرية وصحة الأطفال البروفيسور أندرو أجباجي إن سن 17 يمثل مرحلة حساسة في حياة الشباب، إذ يبدأ العديد منهم في الاستقلال عن أسرهم، وهو ما يؤدي غالباً إلى تغييرات في نمط الحياة والعادات الغذائية، وغالباً ما تكون هذه التغييرات غير صحية.

وأضاف أن هذه التحولات قد تؤدي إلى زيادة تراكم الدهون في الجسم، وهو ما يرفع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل، مؤكداً أن هذه المرحلة تمثل فرصة ذهبية للتدخل المبكر من خلال تبني عادات صحية.

واعتمدت الدراسة على متابعة 1803 أطفال تراوح أعمارهم بين 9 و24 عاماً، إذ خضعوا لفحوصات دورية لقياس نسبة الدهون والكتلة العضلية باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى إجراء فحوصات للقلب وتحاليل للسكر والكوليسترول.

وأظهرت النتائج أن زيادة الدهون، خصوصاً الدهون الحشوية، بدءاً من سن 17 ترتبط بتغيرات في بنية القلب تؤثر على كفاءته في ضخ الدم، وهو ما قد يمهد الطريق للإصابة بأمراض القلب في مراحل لاحقة من الحياة.

كما أشار الباحثون إلى أن تأثير الدهون على القلب يحدث بشكل أساسي من خلال رفع ضغط الدم وزيادة الالتهابات داخل الجسم.

وفي سياق متصل، حذر العلماء من الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم (BMI) كمقياس دقيق لدى الأطفال والمراهقين، موضحين أنه لا يميز بين الكتلة العضلية والدهون، ما قد يعطي انطباعاً غير دقيق عن الحالة الصحية.

واختتم الباحثون بالتأكيد على أن تبني نمط حياة صحي خلال فترة المراهقة، بما يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني، يمكن أن يقلل من تراكم الدهون ويحمي القلب على المدى الطويل.