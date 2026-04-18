اقتربت قائمة الانتظار لتذاكر حفل راشد الماجد في جدة من كسر حاجز المليون طلب خلال وقت قياسي، في رقم يعكس زخمًا جماهيريًا استثنائيًا يتصاعد لحظة بعد أخرى.

المشهد لا يتوقف عند نفاد متوقع للتذاكر، بل يتجه نحو ما هو أبعد؛ ضغط غير مسبوق يفتح الباب أمام ترجيحات قوية بإضافة ليلة ثانية، في ظل الإقبال الكثيف وصعوبة استيعاب هذا العدد في حفل واحد.

تعكس هذه الأرقام، المرتبطة بحفلات راشد الماجد وعبد المجيد عبد الله، مؤشرًا قويًا على تصدّرهما من حيث الطلب الجماهيري على التذاكر في جدة، وتفوقهما الواضح على نظرائهما من جيلهما في هذا الجانب.

ورغم أن قياس "الأكثر جماهيرية" يظل نسبيًا ويتأثر بعوامل متعددة مثل توقيت الحفل، السعة، والتنظيم، فإن الأرقام المليونية في قوائم الانتظار تعزز قراءة مهنية مفادها أنهما في صدارة المشهد الغنائي الحي من حيث الإقبال، والأقرب لتمثيل الكتلة الأكبر من جمهور الحفلات في المدينة.