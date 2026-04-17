رصدت «عكاظ» عبر موقع محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) ظهور عدة أحكام نهائية منشورة ترتبط بأندية سعودية، تصدّرها نادي الحزم بحكمين في نزاعين منفصلين مع أعضاء من جهازه الفني، إلى جانب أربع قضايا تخص نادي أبها، توزعت بين طعون رُفضت أمام المحكمة وملف تعاقدي حُسم لمصلحة النادي.



ففي ملف الحزم، ألزمت المحكمة النادي بدفع 285,486 دولارًا في قضية المدرب البرتغالي أنطونيو غوفيا، كما ألزمت النادي بدفع 56,710 دولارات في قضية ميغيل بينتو، وهو أحد أعضاء الجهاز الفني.



وفي ملفات أبها، أظهرت الأحكام المنشورة رفض استئناف النادي في ثلاث قضايا منفصلة، من بينها قضية بافل بريمِل، إضافة إلى قضية أخرى أمام المحكمة بين اللاعب الروماني بوغدان فاتاجيلو ونادي أبها، انتهت برفض استئناف اللاعب وتأكيد القرار السابق، لتكون القضية الوحيدة ضمن الملفات المرصودة التي انتهت لمصلحة النادي السعودي.



وبحسب الرصد، فإن الأحكام السعودية الظاهرة حاليًا في صفحة Recent Decisions على موقع «CAS» تكشف سلسلة نزاعات تعاقدية وفنية متداولة أمام المحكمة، مع تركّز واضح في القضايا المنشورة التي تخص ناديي الحزم وأبها.