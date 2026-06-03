أبدى مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي ثقته الكبيرة في قدرة منتخب بلاده على تقديم بطولة قوية في كأس العالم 2026، مؤكداً أن الفريق الحالي يتمتع بدرجة أعلى من النضج والخبرة مقارنة بالنسخة التي شاركت في مونديال 2022.



وخلال مقابلة أجراها صباح اليوم مع برنامج «El Larguero» عبر إذاعة «Cadena SER» الإسبانية، شدد دي لا فوينتي على جاهزية عدد من أبرز نجوم المنتخب قبل انطلاق البطولة، وفي مقدمتهم لامين يامال ونيكو ويليامز وميكيل ميرينو، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين سيكونون على أهبة الاستعداد لخوض المواجهة الافتتاحية أمام منتخب الرأس الأخضر.



وأكد المدرب الإسباني أن الجيل الحالي يواصل التطور بصورة لافتة، موضحاً أن مساهمة لامين يامال ونيكو ويليامز وميكيل أويارزابال في كأس العالم ستكون أكبر مما قدموه خلال بطولة أمم أوروبا 2024، في ظل الخبرات التي اكتسبوها خلال الفترة الماضية.



كما أشار دي لا فوينتي إلى أن المنتخب يمتلك عناصر قيادية مؤثرة داخل غرفة الملابس، لافتاً إلى أن رودري وأويارزابال والحارس أوناي سيمون يمثلون نماذج حقيقية للقيادة ولديهم تأثير إيجابي كبير على بقية اللاعبين.



وفي رده على الجدل المتعلق بتمثيل لاعبي ريال مدريد في القائمة، أوضح مدرب إسبانيا أن اختياراته تعتمد على احتياجات الفريق ومتطلبات المنافسة، مؤكداً أن جميع اللاعبين الموجودين في القائمة قادرون على تلبية مختلف السيناريوهات التي قد تواجه المنتخب خلال البطولة.



واختتم دي لا فوينتي حديثه بالتأكيد على طموحه لمواصلة العمل مع المنتخب حتى كأس العالم 2030، مشيراً إلى أنه لا يزال يمتلك الشغف والطاقة لتحقيق المزيد من النجاحات، بينما يبدأ المنتخب الإسباني مشواره في المجموعة الثامنة بمواجهة الرأس الأخضر قبل لقاء السعودية ثم أوروغواي.