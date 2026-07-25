توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الاتحاد الأوروبي، رداً على الإجراءات والغرامات التي فرضها التكتل على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مؤكداً أن واشنطن ستسعى إلى إلغاء تلك العقوبات.



وقال ترمب، عبر منصة «تروث سوشيال»، تعليقاً على الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة «قوقل» والبالغة نحو مليار دولار، إن الاتحاد الأوروبي «سيدفع ثمناً باهظاً لهذا السلوك غير القانوني وغير الأخلاقي»، مضيفاً أنه سبق أن حذر المسؤولين الأوروبيين من هذه الإجراءات.



وأكد ترمب أن العقوبات المفروضة على الشركات الأمريكية «ستُرفع بالكامل»، متوقعاً فرض رسوم استيراد كبيرة على دول الاتحاد الأوروبي «في أقرب وقت مناسب».



واتهم الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي باتباع ممارسات تمييزية بحق شركات التكنولوجيا الأمريكية، مشيراً إلى أن هذه السياسات بدأت خلال العام الأول من ولاية الرئيس السابق جو بايدن، لكنه شدد على أن الإدارة الحالية لن تتسامح معها.



وفي السياق ذاته، وصف الممثل التجاري الأمريكي، جاميسون غرير، إجراءات الاتحاد الأوروبي بأنها تمثل «تهديداً حقيقياً للاستقرار التجاري عبر الأطلسي»، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحق «قوقل» تمثل «نقلاً قسرياً للتكنولوجيا، وسرقة للملكية الفكرية، وفرض عقوبات مالية غير مبررة».