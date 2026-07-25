شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في العديد من المناطق بالضفة الغربية، طالت 66 مواطنا فلسطينيا على الأقل. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت 30 مواطنا من قرية تل جنوب غربي نابلس بشمال الضفة.



وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 14 مواطنا من رام الله، وخمسة من جنين، وثمانية بالخليل، وثلاثة في بيت لحم، وخمسة في طولكرم، لافتة إلى اعتقال مواطن من بلدة العيزرية جنوب القدس».



وكانت مصادر أمنية، أكدت أن القوات الإسرائيلة اقتحمت قرية تل، التي شهدت أمس مجزرة أسفرت عن مقتل 4 مواطنين، موضحة أن «قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 30 مواطنا، وأخضعت عددا آخر من الأهالي لتحقيقات ميدانية، فيما لا يزال العدوان مستمرا».



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس (الجمعة)، أن أربعة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي بقرية «تل»، في تصعيد جديد للتوتر بالأراضي المحتلة بعدما قُتل مستوطنان خلال مواجهة مع السكان المحليين. وقال مسؤولو الصحة إن إسرائيليين اثنين آخرين وأربعة فلسطينيين أصيبوا. وأعلن الجيش الإسرائيلي عملية «شاملة» في الضفة الغربية.



وكانت رئاسة السلطة الفلسطينية دانت، أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة.



وأعلن بيان صادر عن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الرئاسة تدين الجرائم التي يرتكبها المستعمرون الإرهابيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كان آخرها المجزرة في قرية تل بمحافظة نابلس، وأسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين من عائلة واحدة، وما تلاها من اعتداءات همجية في بلدات وقرى عوريف، وصرة، وإماتين، وفرعتا، وأمريحة، ومسافر يطا.