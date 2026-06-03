دوماً ينتظر الشارع الرياضي لكل دولة الإعلان الرسمي لقائمة المنتخب الوطني قبل أي مشاركة في مونديال كأس العالم، وخلال النسخة الجديدة التي ستنطلق قريباً يغيب أبرز 10 أسماء مؤثرة لها صدى كبير لدى عشاق الساحرة المستديرة، كما سيغيب عدة نجوم لأسباب مختلفة، إما بسبب الاختيارات الفنية للمدربين أو الإصابة أو غياب منتخبات بلدانهم، نستعرض أبرزهم:



ليفا خسارة



فشل المنتخب البولندي في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، بعد خسارة الملحق الأوروبي أمام منتخب السويد، ليفقد قائده وهدافه التاريخي وأحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم فرصة المشاركة الأخيرة في كأس العالم.



كثرة الإصابات



يعتبر الظهير الأيمن لريال مدريد«كارفخال» من أساطير كرة القدم في مركزه، فهو المتوج بـ6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، لكن الغياب بسبب الإصابة عن أغلب مباريات الموسم.



غير مرغوب



رغم قيمة الظهير الأيمن الحالي لريال مدريد ألكسندر أرنولد، إلا أن توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي فضل عدم دعوته للمشاركة في كأس العالم.



فشل التأهل



قدم نجم ليفربول دومينيك سوبوسلاي موسما رائعا ويعتبر من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن منتخب المجر فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم عن القارة الأوروبية.



المقنع OUT



يعتبر مهاجم غلطة سراي، النيجيري فيكتور أوسيمين من أبرز المهاجمين في العالم، لكن منتخب بلاده نيجيريا فشل في التأهل لكأس العالم 2026، عن قارة أفريقيا.



بيدرو وأنشيلوتي



مهاجم تشيلسي جواو بيدرو الذي قدم موسما جيدا، لكن كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل فضل عدم دعوته للمشاركة في كأس العالم 2026.



إيطاليا وباستوني



يعتبر المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلانو، من أبرز المدافعين في العالم ويحظى باهتمام أندية كبيرة: ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، لكن بلاده لم تصعد للمونديال.



إيكيتيكي حزين



كان المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي أبرز لاعبي ليفربول هذا الموسم وأبرز صفقة للفريق الصيف الماضي، لكن إصابة قوية جعلته يغيب عن منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2026.



بالمر صلن يحضر



قرر الألماني توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي استبعاد نجم تشيلسي كول بالمر من لائحة المنتخب المشارك في كأس العالم 2026، رغم كونه كان أحد اللاعبين الذين ساهموا في التأهل.



الملكي السبب



كان النجم الشاب فرانكو ماستانتونو إحدى المواهب الصاعدة في منتخب الأرجنتين حين كان لاعبا في ريفربليت، وبعد انتقاله لريال مدريد مر بفترة سيئة، جعلته يخرج من لائحة حامل اللقب ولن يشارك في كأس العالم 2026.