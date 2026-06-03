شهد كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية حدثاً غير عادي ولم يتحطم إلى اﻵن، إذ بلغ الفارق العمري بين زميلي المنتخب الكاميروني روجيه ميلا وريغوبيرت سونغ 24 عاماً و42 يوماً، وهو الرقم القياسي الأكبر بين زميلين في تاريخ البطولة.



وفي تلك النسخة، أصبح ميلا، بعمر 42 عاماً، أول لاعب ميداني في الأربعينيات من عمره يشارك في كأس العالم، بينما شكّل استدعاء سونغ، الذي كان يبلغ 17 عاماً فقط، مفاجأة كبيرة، بعدما جاء بطلب وإصرار من ميلا نفسه.



وقال سونغ عن تلك اللحظة: «لم أصدق أنني أصبحت ضمن الفريق. كنت قد تابعت كأس العالم 1990 عبر تلفاز أبيض وأسود، وكنت معجباً جداً بروجيه ميلا. لقد منح الكاميرون فرحة هائلة». وأضاف: «لم يخطر ببالي قط، حتى في أحلامي، أنني سأكون زميله في الفريق في كأس العالم بعد 4 سنوات فقط! كنتُ في الـ17 من عمري، وكان هو روجيه ميلا».



بينما قال ميلا عن ذلك: «إنه إنجاز أفتخر به. لقد أثبتنا أن الكاميرون أرضٌ زاخرة بالمواهب، وأننا لا نعاني من فجوة بين الأجيال».