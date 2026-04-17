انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم (الجمعة) عبدالله بن محمد الشهري، المعروف بـ(جرمان الشهري)، أحد أبرز الوجوه الشعبية في منطقة عسير، الذي ارتبط اسمه بإحياء الموروث الشعبي وبث البهجة في المناسبات الاجتماعية.



وفور إعلان خبر وفاته، تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، معبرين عن حزنهم العميق، ومستذكرين حضوره اللافت، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، جزاء ما قدمه من إدخال السرور على قلوب الناس.



واشتهر الفقيد بأدائه المميز في الألعاب الشعبية، إذ كان يقدم رقصات تراثية بأسلوب فريد جذب الأنظار، وتناقلها المتابعون عبر مختلف المنصات، لما تحمله من عفوية وإتقان، رغم تقدمه في السن. وكان حضوره في المناسبات يشكل قيمة إضافية، حيث يحرص الكثيرون على الوقوف بجانبه والاستفادة من خبرته في هذا الفن الشعبي الأصيل.



ورصدت «عكاظ» من خلال المقاطع المتداولة مهارته في تناغم الحركات بين اليدين والرجلين والرأس، بأسلوب يعكس عمق ارتباطه بالموروث الشعبي، ما جعله أحد الأسماء البارزة في هذا المجال على مستوى المنطقة.



وعلى الصعيد المهني، كان الفقيد قد تقاعد معلماً في وزارة التعليم، بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة في خدمة التعليم وتربية الأجيال. وأكد أحد زملائه السابقين لـ«عكاظ» أنه كان مثالاً في الانضباط والالتزام، عُرف بكرمه وطيبته، إلى جانب حضوره الإنساني الرفيع بين زملائه وطلابه.



رحم الله الفقيد، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.