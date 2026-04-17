أشعلت الصور التي جمعت الفنان المصري أحمد العوضي بالمخرج المصري محمد سامي حالة من الجدل، وسط تساؤلات بشأن احتمالية تعاونهما في عمل فني جديد خلال الفترة القادمة، أو أن اللقاء كان عفويًا ولا يحمل أي دلالات على مشروع مشترك.

حقيقة الصورة المتداولة

كشف مصدر مقرب من الطرفين، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن الصورة التي جمعت أحمد العوضي بالمخرج محمد سامي التُقطت خلال تواجدهما خارج البلاد أثناء تصوير فيلم «شمشون ودليلة»، والذي يشهد أول تعاون بين العوضي والفنانة مي عمر.

لا تعاون رسمي حتى الآن

وأوضح المصدر أن الصورة لا تعكس وجود مشروع فني مشترك بين العوضي وسامي حتى الآن، مشيرًا إلى أن حضور محمد سامي جاء لدعم زوجته مي عمر خلال تصوير الفيلم، المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي بمختلف أنحاء الوطن العربي.

نفي الشائعات

كما ساهمت هذه الصورة في حسم الأنباء التي ترددت سابقاً حول وجود خلافات بينهما، على خلفية المنافسة على لقب الأعلى مشاهدة خلال موسم رمضان الماضي، بعد مشاركة أحمد العوضي في مسلسل «علي كلاي» ومي عمر في «الست موناليزا».

مشروع سينمائي جديد

في مفاجأة لافتة، يستعد الفنانان أحمد العوضي ومحمد إمام لخوض تجربة سينمائية مشتركة لأول مرة من خلال فيلم يحمل عنوان «العركة»، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وذلك بعد تنافسهما في سباق دراما رمضان 2026.