توفي الفنان المصري عبدالعزيز مخيون صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد صراع مع أزمة صحية حادة أدت إلى تدهور حالته خلال الأيام الأخيرة.

تفاصيل الأزمة الصحية

وكشف مصدر مقرب من أسرة الراحل لـ«عكاظ» أن مخيون كان يتلقى الرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات بالإسكندرية عقب تعرضه لالتهاب رئوي حاد تسبب في مشكلات بالتنفس استدعت نقله للعلاج ومتابعة حالته بشكل مكثف.

الساعات الأخيرة

وأوضح المصدر أن الحالة الصحية للراحل شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الساعات الأخيرة، رغم محاولات الفريق الطبي المستمرة لإنقاذه واستقرار مؤشراته الحيوية، إلا أن حالته ازدادت تعقيداً حتى وافته المنية صباح اليوم، وسط وجود أفراد أسرته إلى جواره في لحظاته الأخيرة.

موعد جنازة عبدالعزيز مخيون

وبشأن تفاصيل الجنازة، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسةالفنان أشرف زكي، أن من المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل من مسقط رأسه بأبوحمص في البحيرة عقب صلاة العصر بحضور الأسرة والأقارب.

مسيرة فنية حافلة

يشار إلى أن عبدالعزيز مخيون من أبرز نجوم الفن المصري، حيث ترك مسيرة فنية حافلة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية التي رسخت مكانته لدى الجمهور والنقاد على مدار عقود.