السجن 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه للمتهم بسبِّ وقذف أنغام

شهدت القضية التي رفعتها الفنانة المصرية أنغام ضد أحد الأشخاص بتهمة الإساءة إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما أصدرت محكمة المنصورة الاقتصادية حكمًا بحبسه لمدة ستة أشهر مع تغريمه 20 ألف جنيه.

حكم بالإدانة

وجاء الحكم بعد ثبوت إدانة المتهم بنشر عبارات تضمنت سبّاً وقذفاً بحق الفنانة عبر منصة (إكس)، في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً خلال الفترة الماضية قبل أن تحال إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها.

ضبط المتهم

وبدأت القضية عقب تقدم أنغام ببلاغ رسمي ضد المتهم، اتهمته فيه بالإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك، باشرت الجهات المختصة التحقيقات اللازمة، وتمكنت من تحديد هويته وضبطه، كما جرى التحفُّظ على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مواجهة الإساءة الإلكترونية

ويأتي الحكم في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للانتهاكات الإلكترونية والتجاوزات التي ترتكب عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما القضايا المتعلقة بالتشهير والإساءة إلى السمعة.

ألبوم جديد

وفي سياق فني، تضع أنغام اللمسات على ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال صيف 2026، إذ يشهد الألبوم تعاونات متنوعة مع نخبة من صناع الموسيقى في العالم العربي.