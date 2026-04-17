تأهل فريق الأهلي السعودي إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بعد فوزه على نظيره جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.



وسجل الأهلي هدف التقدم عن طريق فرانك كيسييه عند الدقيقة (45+3)، قبل أن يعزز جالينو النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة (54)، فيما جاء هدف جوهور الوحيد عند الدقيقة (19) عن طريق علي مجرشي بالخطأ في مرمى فريقه.



وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي علي مجرشي عند الدقيقة (37)، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين، إلا أنه نجح في المحافظة على تقدمه حتى صافرة النهاية، وبهذه النتيجة تأهل الأهلي لملاقاة فيسيل كوبي الياباني في دور نصف النهائي، يوم الاثنين القادم، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.