​على ضفاف عروس البحر الأحمر، وفي ليلةٍ استثنائية ازدانت ببريق الفرح ووقار الحضور، احتفل فنان العرب محمد عبده بزفاف نجله «بدر»، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة. وتحول الحفل إلى تظاهرة وفاء كبرى أثبتت أن «أبو نورة» ليس مجرد قامة فنية، بل رمز اجتماعي يحظى بتقدير ومحبة كافة الأطياف.



​واجهة نخبويّة وتلاحم اجتماعي



​شهد الحفل حضوراً رفيع المستوى، تقدمه عدد من الأمراء، والمسؤولين، الذين قدموا لمشاركة فنان العرب فرحته الكبرى. كما غصّت جنبات الحفل بنخبة من وجوه المجتمع، وكوكبة من نجوم الفن والإعلام، في مشهدٍ يعكس حجم التأثير والامتداد الذي يتمتع به محمد عبده في النسيج الاجتماعي السعودي.



​تفاصيل «ليلة العمر» في جدة



​اتسمت الأجواء بالتنظيم الراقي والحفاوة الحجازية الأصيلة، حيث رصدت «عكاظ» ملامح السعادة الغامرة التي ارتسمت على محيا فنان العرب وهو يستقبل ضيوفه بابتسامته المعهودة وحفاوته المعهودة. ووثقت الصور المتداولة لقطات جماعية جمعت «أبو نورة» بابنه العريس وضيوفه من الأمراء والمسؤولين، في لقطاتٍ عكست أجواء الألفة والتقدير المتبادل.



​أبرز مشاهدات الحفل:



​حشد الرموز: اجتماع رموز من مختلف المجالات (سياسية، اقتصادية، وفنية) تحت سقف واحد احتفاءً بنجل فنان العرب.



​بهجة جدة: أضفت أجواء العروس لمسة من الرقي على المناسبة، حيث استمر الحفل حتى ساعات الصباح الأولى وسط مباركات المحبين.



​صدى واسع: حظي الحفل بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المغردون صور الزفاف معبرين عن أمانيهم للعريس بحياة زوجية سعيدة، وللوالد بموفور الصحة والبهجة.



​أبو نورة.. الرمز والإنسان



​أكد الحضور الكثيف في هذه المناسبة أن محمد عبده يمثل «نقطة التوازن» في المشهد الثقافي والاجتماعي؛ فالمناسبة وإن كانت عائلية في جوهرها، إلا أنها تحولت إلى استفتاء جديد على مكانته في قلوب السعوديين، حيث جاء الاحتفاء بـ «بدر» كرسالة حب جماهيرية وتكريم لشخص فنان العرب ومسيرته الحافلة.

​واختتمت الليلة الساهرة بالدعوات الصادقة للعروسين بالتوفيق والسعادة، وبأن يديم الله الأفراح في ديار فنان العرب.



​«عكاظ» تتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لفنان العرب محمد عبده ولنجله «بدر»، متمنين له حياة ملؤها السعادة والذرية الصالحة.