شهد مقر البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في مصر المعروف بـ«السيرك القومي» بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة واقعة مأساوية، حيث تعرضت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لإصابات خطيرة في الوجه والرأس، إثر هجوم مفاجئ من أسد صغير أثناء جلسة تصوير تذكارية بعد انتهاء أحد العروض المسرحية.

ووفقاً للتحقيقات الأولية اصطحب والد الطفلة أسرته لمشاهدة العرض، ثم اتفق مع مصور على التقاط صور تذكارية مع الشبل، وأثناء الجلسة، هاجم الشبل الطفلة فجأة وغرس مخالبه في وجهها ورأسها، ما أدى إلى إصابات خطيرة وفقدان الوعي، وتم نقل الطفلة على الفور إلى مستشفى العجوزة العام لتلقي العلاج اللازم.

أسرة الطفلة حررت محضراً بالواقعة، وبدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة، وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لمعاينة المكان وسماع أقوال الشهود والمصور وإدارة السيرك.

في أول رد فعل رسمي، أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي قراراً عاجلاً باستبعاد مدير السيرك الحالي وليد طه، وتعيين محمد أحمد علي مديراً جديداً للسيرك القومي، كما أكد رئيس البيت الفني تامر عبدالمنعم أن إدارة السيرك لا تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث، مشيراً إلى أن المصور هو من أجر الشبل بشكل فردي.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مدربة الأسود لوبا الحلو، في حين تستمع جهات التحقيق بالعجوزة إلى أقوال والد الصغيرة المصابة.

ويقع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية المعروف شعبياً بالسيرك القومي في منطقة العجوزة بالجيزة، ويُعد أحد أبرز المعالم الترفيهية التاريخية في مصر التابعة لوزارة الثقافة، ويقدم عروضاً استعراضية ومسرحية ويحتوي على حيوانات في بعض الفقرات، وكان يشهد في السابق عروض سيرك تقليدية.