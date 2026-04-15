أثارت قرارات جامعة الملك سعود أخيراً، بالغاء تخصصات وبرامج في كلياتها مثل اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، جدلاً واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى إصدار بيان توضيحي وتفسيري لقراراتها، اليوم.



وأوضحت الجامعة، عبر المتحدثة باسمها الدكتورة وعد عارف، أن الجامعة تعمل على تحديث مسارات القبول ضمن رحلة التطوير المستمر للمنظومة الأكاديمية والتوسع في التخصصات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل والتركيز على مختلف العلوم التي تتطلبها التوجهات المستقبلية المحلية والعالمية، مع ضمان استمرار الجامعة في دورها الريادي في تنمية وخدمة المجتمع انطلاقاً من رسالتها كإحدى الجامعات الوطنية العريقة.



وقالت المتحدثة في منشور على حساب الجامعة في منصة إكس: الجامعة تؤكد أن الطلبة المقيدين حالياً في البرامج غير المدرجة ضمن قبول العام القادم مستمرون في دراستهم وفق الخطط الدراسية المعتمدة، بما يضمن استقرارهم الأكاديمي واستكمال مسيرتهم التعليمية دون أي تأثر.



وأضافت الدكتورة وعد عارف: تنتهز الجامعة هذه الفرصة لتجدد التزامها الكامل بمواصلة الاستثمار في أعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية، وتعظيم الاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم بما يخدم متطلبات المرحلة القادمة وبما يضمن استمرارية وتوفير بيئة تعليمية وبحثية جاذبة ومستقرة تسهم في رحلة التحول للوصول للريادة العالمية.



وأشار بيان جامعة الملك سعود إلى أن آلية القبول المباشر في الكليات والتخصصات للعام الدراسي القادم تتضمن بقاء مقررات السنة الأولى المشتركة، وتسعى الجامعة إلى التركيز على التخصصات التطبيقية واستحداث البرامج البينية والتوجه إلى البرامج متعددة التخصصات، والتوسع في برامج الدراسات العليا ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني.